
© freepik.com by azerbaijan_stockers is licensed under Public domain
Еда
Ирина Корнилова Опубликована сегодня в 10:04

Думала, дело в рецепте, а виновато другое: арахисовая ломкость стала хрустящей, как в детстве

Сироп для арахисовой ломкости рекомендуют доводить до 149°C — Chowhound

С виду арахисовая ломкость кажется "простой конфетой из прошлого" — минимум ингредиентов и никаких сложных техник. Но на практике она не про удачу, а про точность: один неверный шаг, и вместо звонких осколков получится липкая тянучка или горелая карамель. Кондитеры считают, что освоить её вполне реально даже новичку, если заранее убрать типичные ошибки. Об этом сообщает Chowhound.

Начните с правильных инструментов

Главный помощник при работе с сахаром — термометр для конфет: он показывает момент, когда сироп достигает стадии твёрдой трещины. Для арахисовой ломкости это около 149°C - температура, при которой масса после остывания становится хрупкой и "ломкой", а не мягкой. Если недогреть смесь, она будет гнуться и плохо держать форму, а если перегреть — появится жжёный привкус, который уже не исправить.

"Когда сахар переварен, его уже не обратить вспять", — говорит кондитер и победительница конкурса "Chopped Sweets" Кэтрин Спранг.

Не менее важна и посуда: Спранг советует плотную кастрюлю из нержавеющей стали. Она даёт более ровный нагрев и позволяет видеть, как меняется цвет карамели — это особенно полезно, когда нужно поймать тёмно-янтарный оттенок без намёка на подгорание.

Следите не только за градусами, но и за признаками готовности

Даже с термометром от плиты лучше не отходить. Кондитеры советуют контролировать две вещи: цвет и пузырьки. По мере нагрева пузыри становятся мельче и "быстрее", а цвет уходит в насыщенный янтарь. Если начинает появляться запах гари, значит, вы близко к точке невозврата.

Отдельная деталь, которая делает ломкость именно ломкостью, — пищевая сода. Она добавляется в самом конце и запускает реакцию с выделением мелких пузырьков воздуха: масса становится более пористой и легче ломается. Если вмешать соду слишком рано, эффект будет слабее, потому что нужных условий для реакции ещё нет.

Влажность, арахис и хранение решают текстуру

Сахарные изделия плохо дружат с влажным воздухом: при высокой влажности ломкость может "поплыть" и стать жевательной. Спранг советует по возможности избегать дождливых дней и не держать окна открытыми во время готовки. Если всё-таки вышло липковато, важно быстро убрать остывшие куски в герметичный контейнер; при наличии подойдут и безопасные для пищи пакетики силикагеля.

Для начинки лучше брать жареный несолёный арахис: так вкус получится глубже, а соль вы добавите сами, уже контролируя баланс. Когда масса готова, действовать нужно быстро — оставшийся в горячей кастрюле сироп продолжает "довариваться". На противне ломкость важно распределить в разумную толщину: ориентир от кондитера — около 3 мм, чтобы кусочки приятно хрустели, а не требовали усилий при укусе.

Смысл всех советов в одном

Арахисовая ломкость про дисциплину: точная температура, правильный момент для соды, сухой воздух и быстрые действия после готовности. Если держать эти опорные точки в голове, даже первая партия имеет все шансы получиться именно той — маслянистой, хрусткой и с ярким контрастом сладкого и солёного, ради которого её и любят.

Автор Ирина Корнилова
Ирина Корнилова — шеф-повар, технолог (ВШБиПП) с 10-летним опытом. Эксперт по качеству питания, устойчивой гастрономии и ресторанному консалтингу.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

