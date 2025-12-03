Сколько потребуется: Песков намекнул на долгий путь поиска компромисса по мирному соглашению

Первый прямой обмен мнениями между Россией и США по мирной инициативе показал, что Москва не отвергла американский план, об этом сообщили представители пресс-пула Кремля. Дмитрий Песков подчеркнул, что диалог начался в рабочем ключе и стороны уже определили позиции по нескольким пунктам.

Как прошёл первый обмен мнениями

По словам пресс-секретаря президента, прошедшая встреча стала стартовой площадкой для обсуждения возможных компромиссов. Песков отметил, что часть предложений американской стороны была воспринята конструктивно, а некоторые элементы — отклонены как неприемлемые. Он подчеркнул, что подобная динамика является естественной в процессе формирования переговорных рамок.

Представители Кремля подчёркивают, что сам факт начала прямого обсуждения расценивается как шаг к выработке более понятного переговорного формата, где каждая сторона может обозначить свои ограничения и ожидания.

Перспективы дальнейших встреч

Песков отказался прогнозировать, сколько раундов переговоров потребуется для достижения компромисса. По его словам, обсуждение будет продолжаться "столько, сколько потребуется", и график встреч будет зависеть от содержания переговорной повестки.

Кремль считает, что успешное продвижение возможно только при последовательном анализе предложений, без попыток ускорить процесс искусственным образом. В ближайшее время стороны планируют продолжить обмен позиций для уточнения подходов к ключевым пунктам будущего соглашения.