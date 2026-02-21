Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Спатифиллум
© commons.wikimedia.org by Varun Pabrai is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Иван Трухин Опубликована сегодня в 18:58

Спатифиллум готовится к весне — но без этого шага бутоны могут не появиться

К концу февраля мирная лилия уже начинает готовиться к весеннему цветению. Однако одна мелочь может помешать появлению крупных белых соцветий. Садоводы утверждают, что простое действие, занимающее всего полминуты, способно изменить результат. Об этом сообщает Le Journal de la Maison.

Почему февраль — решающий месяц

Зимой большинство комнатных растений замедляют рост из-за нехватки света. Мирная лилия (спатифиллум) в этот период переходит в режим экономии ресурсов: сохраняет листья, но отказывается от активного формирования цветоносов. В горшке субстрат постепенно истощается, что дополнительно ограничивает образование бутонов.

Специалисты напоминают, что именно в конце февраля начинается выход из "спячки". В этот момент важно одновременно скорректировать освещение и обеспечить мягкую питательную поддержку.

"Поддержание почвенных питательных веществ также помогает растениям расти сильнее и здоровее, укрепляя устойчивость к стрессу и болезни", — объяснила специалист Feel Grounded Джилана Томас в комментарии Express.

Однако даже достаточное питание не даст результата без правильного света.

30 секунд, которые влияют на цветение

Главный совет экспертов Patch Plants, на которых ссылается WalesOnline, предельно прост: до конца февраля переставить горшок в более светлое место. Это действие занимает не больше 30 секунд, но может заметно повлиять на размер и количество будущих цветков.

"Твоя лилия мира переживёт в световых условиях, но и немалое количество косвенного света гарантирует, что он продолжает их производить красивые белые цветы в форме капюшона", — отметили специалисты из Patch Plants.

Оптимальное расстояние — примерно 30-90 сантиметров от окна. Восточная ориентация считается наиболее удачной: свет мягкий и не обжигает листья. Северная сторона даёт слишком мало освещения, а южная может привести к ожогам в часы активного солнца.

Дополнительным плюсом станет умеренная влажность и стабильная температура. Кухня или ванная с естественным светом подойдут, если растение не находится рядом с источниками этиленового газа, например, с корзиной фруктов.

Рисовая вода как мягкое удобрение

После корректировки освещения можно подключить лёгкую подкормку. Садовые издания советуют использовать рисовую воду — жидкость, остающуюся после промывания или варки риса.

"Рисовая вода идеально подходит для обеспечения азота, фосфора и калий, а также полезные бактерии и сахара. Разные виды риса имеют разную питательную ценность, но любой из них будет полезен для ваших растений! Микс только то, что у тебя под рукой", — уточняет Джилана Томас.

Важно использовать воду без соли и масла. После охлаждения её можно хранить несколько дней в закрытой ёмкости, затем разбавить тремя частями чистой воды и применять для полива. Весной и летом достаточно одного раза в месяц или через каждые два-три полива.

При этом следует избегать переувлажнения: застой воды в поддоне может привести к загниванию корней. Как напоминают специалисты по орхидеям, чрезмерный полив вреден большинству тропических растений, включая мирную лилию.

Сочетание правильного освещения и умеренной натуральной подкормки создаёт условия для формирования более крупных и устойчивых соцветий. Простое перемещение горшка в конце февраля может стать тем самым шагом, который обеспечит пышное цветение в ближайшие месяцы.

Автор Иван Трухин
Иван Трухин — ученый-агроном (Вятский ГАТУ) с 35-летним стажем. Эксперт по защите растений, селекции плодово-ягодных культур и почвоведению.
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

