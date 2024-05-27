Министерство иностранных дел Китая прокомментировало призыв президента Украины Владимира Зеленского принять участие в мирной конференции по Украине, которая состоится в Швейцарии в июне. Официальный Пекин подчеркнул, что для Китая важно, чтобы конференция была признана обеими сторонами конфликта — Россией и Украиной.

"Китай поощряет и поддерживает все усилия, которые способствуют мирному урегулированию кризиса, а также поддерживает своевременный созыв международной мирной конференции, признаваемой как Россией, так и Украиной", — сказала китайский дипломат.

Кроме того, МИД Китая призвал США задуматься о своей роли и ответственности в этом затянувшемся конфликте.

Напомним, что Зеленский обратился напрямую к Си Цзиньпину и президенту США Джо Байдену. Некоторые эксперты предполагают, что саммит мира в Швейцарии направлен на то, чтобы восстановить легитимность Зеленского.

Фото: commons.wikimedia.org/ WhisperToMe