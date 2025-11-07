Оказался в Китае? Эти два приложения сделают твою жизнь проще

Для тех, кто планирует поездку в Китай в 2025 году, важно понимать, как осуществляется оплата в стране. Китайская система платежей заметно отличается от того, что привычно в Европе или России. В этой статье расскажем о том, как оплачивать покупки, какие мобильные приложения стоит установить, и что нужно знать о денежных переводах и обменах.

Базовые утверждения и описания

В Китае основным способом оплаты является использование мобильных приложений, таких как Alipay и WeChat. Эти платформы стали неотъемлемой частью повседневной жизни китайцев, и многие магазины, кафе и даже такси принимают оплату только через них. Для иностранных туристов важно заранее подготовиться, чтобы избежать трудностей при расчетах.

Как расплачиваться в Китае

Наличные

Да, китайская валюта — юани — остаётся законным платёжным средством, и её принимают в большинстве магазинов, ресторанов, такси и других местах. Однако важно понимать, что в крупных городах и особенно в туристических зонах можно обойтись без наличных, но в отдалённых районах или небольших городах наличные всё же понадобятся.

Оптимально приобрести юани заранее в России, поскольку обменять рубли на юани в Китае будет сложнее и займет много времени. В китайских банках можно обменять доллары или евро, но для этого нужно будет заполнить форму и ожидать минимум час.

Также стоит учитывать ограничения по ввозу валюты:

В Китай можно ввозить до 20 000 юаней (227 000 рублей) без декларации, или иностранную валюту на сумму до 5 000 долларов (404 000 рублей).

При выезде из России можно брать до 10 000 долларов (808 000 рублей) без декларации.

Для снятия наличных в Китае можно использовать банкоматы, совместимые с международными платёжными системами. Наиболее удобны банкоматы Bank of China и ICBC (Commercial Bank of China). Однако перед поездкой стоит уточнить у своего банка, какие банкоматы совместимы с вашей картой и какая комиссия за снятие.

Мобильные приложения для оплаты

В Китае основными способами оплаты являются мобильные приложения WeChat и Alipay. Эти приложения позволят вам легко расплатиться за покупки, такси или заказать еду.

WeChat

WeChat — это не только мессенджер и социальная сеть, но и платформа для платежей. Оно гораздо более популярно среди китайцев, но для иностранных пользователей может быть сложным в регистрации, так как для активации платёжной функции требуется верификация через китайского пользователя. Для этого вам нужно попросить местного жителя сканировать QR-код, который появляется при регистрации. Если у вас возникают трудности с верификацией, вы можете обратиться в службу поддержки WeChat на английском языке. Чтобы зарегистрироваться в WeChat, следуйте этим шагам: Скачайте приложение из AppStore или GooglePlay. Зарегистрируйтесь с использованием российского номера телефона. Для активации платёжной функции необходимо пройти верификацию (попросите местного жителя помочь). Для оплаты привяжите к приложению карту иностранного банка, так как российские карты не подойдут. Alipay

Alipay — это главный конкурент WeChat и приложение, которое адаптировано для туристов. Оно проще в регистрации для иностранцев, поскольку верификация не требуется. Приложение поддерживает английский язык, а интерфейс более удобный для использования. Чтобы зарегистрироваться в Alipay, выполните следующие шаги: Скачайте приложение из AppStore или GooglePlay. Зарегистрируйтесь, используя российский номер телефона. Подтвердите личность, загрузив фотографию загранпаспорта. Для оплаты привяжите к приложению карту иностранного банка, либо пополните виртуальный кошелёк через посредников. В 2025 году появилась возможность пополнить Alipay через приложение "Сбер". Для этого достаточно выбрать "Переводы в другую страну", выбрать Китай, ввести номер телефона, на который зарегистрирован ваш аккаунт в Alipay, и указать сумму перевода. Деньги поступают на счёт в течение суток.

Преимущества использования мобильных приложений

QR-коды: Мобильные приложения позволяют быстро и удобно оплачивать покупки с помощью QR-кодов. Вы можете либо показывать свой QR-код продавцу, либо сканировать QR-код продавца с вашего устройства.

Мобильные приложения позволяют быстро и удобно оплачивать покупки с помощью QR-кодов. Вы можете либо показывать свой QR-код продавцу, либо сканировать QR-код продавца с вашего устройства. Мини-приложения: В Alipay и WeChat есть встроенные мини-приложения для заказа такси, бронирования отелей, покупки билетов в музеи или на мероприятия.

В Alipay и WeChat есть встроенные мини-приложения для заказа такси, бронирования отелей, покупки билетов в музеи или на мероприятия. Местные услуги: Использование этих приложений позволит вам пользоваться множеством местных сервисов, что сделает ваше пребывание в Китае гораздо удобнее.

Какую карту использовать для оплаты в приложениях

Для того чтобы использовать приложения Alipay и WeChat, вам необходимо привязать карту иностранного банка, так как российские карты не подходят для этой цели. Также, для пополнения виртуальных кошельков, можно воспользоваться услугами посредников, которые помогут перевести деньги на ваш счёт через отель, онлайн-сервисы или банковские переводы.

Советы шаг за шагом

Подготовьте свои мобильные устройства - скачайте WeChat или Alipay заранее и проверьте, как настроить платёжную функцию. Убедитесь, что у вас есть доступ к интернету - для использования приложений вам понадобится стабильное подключение к сети. Обратите внимание на комиссии - использование карт иностранных банков может сопровождаться дополнительными комиссиями. Уточните этот момент заранее.

Оплата с помощью мобильных приложений — это основной способ расчетов в Китае, и для успешной поездки важно заранее настроить нужные сервисы, такие как WeChat или Alipay. Следуя нашим рекомендациям, вы сможете легко расплачиваться за покупки и услуги, а также сэкономить время на поиске обменников и банкоматов.