Россияне могут столкнуться с рисками при открытии платёжных карт Visa и Mastercard в иностранных банках. Об этом NewsInfo.Ru рассказал финансовый аналитик Николай Моженков.

"Они всегда могут по каким-то причинам ваш банковский счёт заморозить. И часто такое бывает, что вы можете потерять доступ к счёту", — рассказал он.

По словам специалиста, такие карты без риска можно открывать, например, для путешествий, но хранить там небольшие суммы денег. Моженков также напомнил, что при переводе на карту иностранного банка взимается комиссия.

Кроме того, как отметил финансовый аналитик, для оплаты в дружественных странах можно открыть карту платёжной системы UnionPay.

Фото: Flickr/Håkan Dahlström (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)