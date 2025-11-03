Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Пол Дано
© commons.wikimedia.org by Harald Krichel is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Артём Лагутов Опубликована сегодня в 20:27

Пол Дано против голливудской жвачки: A24 покажет, как выглядит настоящее кино

Пол Дано сыграет главную роль в новой драме студии A24 "The Chaperones"

Американский актер Пол Дано, чьи работы в фильмах "Маленькая мисс Счастье" и "Человек — швейцарский нож" запомнились зрителям по всему миру, готовится к новой драматической роли. На этот раз артист станет центральной фигурой фильма "The Chaperones" ("Сопровождающие"), который создается под эгидой студии A24. Проект уже называют одним из самых ожидаемых инди-фильмов ближайших лет.

Новая драма с элементами роуд-муви

Сюжет картины развернется через несколько дней после Рождества. Три друга, не особо обременённые ответственностью, получают неожиданное поручение — перевезти через страну трудного подростка. Эта простая, на первый взгляд, задача становится для героев проверкой характера и дружбы.

Кто стоит за созданием фильма

Режиссёром выступит Индия Дональдсон, ранее отметившаяся независимыми короткометражками. Сценарий написал Себастьян Блэк, а в числе продюсеров — крупные имена индустрии. К работе подключились компании Plan B Брэда Питта и Icki Eneo Arlo, принадлежащая Роберту Паттинсону. Исполнительным продюсером стал Адам Уайатт Тейт, участвовавший в создании проекта "Атропия".

В актёрский состав, помимо Пола Дано, вошли Купер Хоффман и Дэвид Джонссон. Ранее они уже снимались вместе в фильме "Долгая прогулка". Такое сочетание актёров и продюсеров даёт основания ожидать вдумчивое кино с сильным характером.

Как создаются драмы A24

Студия A24 давно известна особым подходом к повествованию. Она делает ставку не на громкие спецэффекты, а на человеческие эмоции, тонкую режиссуру и атмосферу. Так было с фильмами "Лунный свет" и "Все везде и сразу". Вероятно, "The Chaperones" продолжит эту традицию, показав зрителям, что даже случайная поездка может изменить судьбы.

Как будет выглядеть Пол Дано в новой роли

Актёр известен тем, что тщательно выбирает проекты и роли. Его персонажи — всегда многослойные, живые, часто с внутренними противоречиями. От героя фильма "Сопровождающие" ждут тех же качеств: внешней сдержанности и глубокой внутренней работы. Именно благодаря таким ролям Дано стал одним из самых узнаваемых актёров поколения.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: недооценить независимое кино, считая его "скучным".

  • Последствие: пропустить сильную историю и глубокую актёрскую игру.

  • Альтернатива: обратить внимание на проекты A24 — например, "The Whale", "Lady Bird" и предстоящие "The Chaperones".

Исторический контекст

Роуд-муви как жанр появился ещё в середине XX века, с эпохи фильмов "Беспечный ездок" и "Телма и Луиза". В XXI веке формат возрождается благодаря авторам, ищущим простые, но глубокие формы рассказа. "The Chaperones" продолжает эту линию — путешествие как метафора внутреннего взросления.

FAQ

Какой жанр у фильма?
Это драма с элементами роуд-муви и комедии, где путь становится способом самоанализа.

Почему стоит ждать именно этот проект?
Из-за редкого сочетания актёрского мастерства, сценарной точности и фирменного визуального почерка A24.

Как фильм связан с другими проектами Plan B?
Plan B нередко поддерживает авторские картины с сильным социальным подтекстом — от "12 лет рабства" до "Минари". Новый фильм вписывается в эту линию.

Мифы и правда

  • Миф: Пол Дано редко снимается, потому что не получает предложений.

  • Правда: актёр сам тщательно отбирает проекты, предпочитая работать с режиссёрами-авторами.

  • Миф: A24 выпускает только мрачные фильмы.

  • Правда: среди их проектов есть и светлые, вдохновляющие истории, как "The Chaperones".

