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Украина получит ПВО Patriot по запчастям
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 11:09

Украина получит ПВО Patriot по запчастям

Предложение Нидерландов состоит в том, чтобы собрать одну установку ПВО Patriot совместно с другими странами-партнерами и доставить ее в Киев.

При этом Нидерланды готовы предоставить комплектующие из своих запасов для сборки. Сведения о таком предложении были сообщены министром обороны Кайсой Оллонгрен.

Оллонгрен заявила, что ведутся переговоры с союзниками по сборке системы Patriot, включая тренировку украинских экипажей. Благодаря предложению Нидерландов и согласованию с другими странами-партнерами, предоставляющими необходимые компоненты и боеприпасы, в ближайшее время может быть передана украинскому государству как минимум одна полностью функционирующая система ПВО.

Отмечается, что Нидерланды планируют доставить данную установку Patriot в Киев в скором времени. Позиция России заключается в том, что поставки вооружений в Украину затрудняют урегулирование конфликта, активно втягивают страны НАТО в противостояние и рассматриваются как опасная игра.

Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые поставки оружия для Украины будут считаться законной целью для России.

Он отметил, что США и страны НАТО вовлечены прямо в конфликт не только через поставку вооружения, но и через подготовку персонала на территориях Великобритании, Германии, Италии и других государств. В Кремле подчеркивали, что наращивание вооружений для Украины со стороны Запада не способствует примирению и окажет негативное воздействие.

Как утверждали в Кремле ранее, эксперты уже понимают, что вся поставляемая вооруженная техника не в состоянии повлиять на результаты спецоперации России на Украине.

Фото: www.dvidshub.net/Maj. Trevor Wild (it is in the public domain)

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