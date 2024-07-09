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Лавров высоко оценил партнерство с Индией
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Лавров высоко оценил партнерство с Индией

Результаты российско-индийских переговоров позволяют сделать вывод о том, что связи между Россией и Индией соответствуют понятию "особо привилегированное стратегическое партнерство", подчеркнул министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Лавров отметил, что это выражение точно описывает давние и глубокие связи между двумя странами, начиная с периода борьбы за независимость Индии и первого признания нового государства Советским Союзом, имеющего долгую историю, уходящую корнями в глубокую древность и тысячелетние традиции и цивилизацию.

Фото: flickr.com/Foreign and Commonwealth Office (Open Government Licence version 1.0)

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