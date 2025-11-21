Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Дерматит
Дерматит
© commons.wikimedia.org by Johannes Köhler is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Красота и здоровье
Марина Кравцова Опубликована сегодня в 22:35

Думала, что это просто сухость — а оказалось хроническое воспаление: вот что помогло

Патч-тест выявляет вещества, вызывающие воспаление кожи — Университет Техаса

Каждый десятый человек хотя бы раз сталкивался с экземой. Это не просто сухость или раздражение — речь идёт о хроническом воспалении кожи, которое может годами мешать нормальной жизни. Болезнь кажется знакомой, но на деле у неё множество проявлений и причин. Один из способов разобраться в них — пройти патч-тест, чтобы точно понять, какие вещества вызывают воспаление.

Что такое экзема и почему она возникает

Экзема — собирательное понятие, объединяющее несколько воспалительных заболеваний кожи. По данным Американской академии дерматологии, различают семь видов экземы. Общие симптомы — зуд, шелушение, покраснение, потемнение или сероватый оттенок воспалённой области.

"Экзема — это целый спектр воспалительных состояний кожи", — пояснила дерматолог, доцент Университета Техаса Кристел Полдер.

Наиболее частая форма — атопический дерматит.

"У многих пациентов есть генетический дефект белка филаггрина, из-за чего кожа теряет влагу и становится "дырявой” для раздражителей", — отметил дерматолог Питер Лио из Северо-Западного университета.

Кроме наследственности, на развитие болезни влияют климат, питание, стресс, а также химические и физические раздражители. Полностью вылечить атопический дерматит пока нельзя, но симптомы можно контролировать при помощи грамотного ухода и медикаментов.

Сравнение типов экземы

Тип экземы Причина Особенности
Атопический дерматит Генетическая предрасположенность, ослабленный барьер кожи Хроническое течение, сухость, зуд
Аллергический контактный дерматит Реакция иммунной системы на аллерген Проявляется спустя 24-72 ч после контакта
Раздражающий контактный дерматит Повреждение кожи химией или трением Мгновенное раздражение, без участия иммунитета

Когда аллергия связана с экземой

Обе формы нередко пересекаются. У людей с атопическим дерматитом кожа более уязвима, и аллергены легко проникают внутрь.

"Хотя связь между контактным и атопическим дерматитом не стопроцентная, при нарушенном кожном барьере риск аллергии выше", — отметила дерматолог Дебра Рабак.

Кроме того, пациенты с хроническим дерматитом часто пробуют десятки средств — от масел до сывороток, — тем самым повышая шанс столкнуться с аллергеном.

Когда пора делать патч-тест

Патч-тест нужен, если:

  1. Появилась сыпь в новом месте (на шее, ушах, руках).

  2. Симптомы не проходят, несмотря на лечение и увлажняющий уход.

  3. Кожа реагирует на косметику, металл или бытовую химию.

"Если дерматит не улучшается при стандартной терапии, стоит проверить, не добавилась ли аллергическая реакция", — сказал Питер Лио.

Как проходит процедура

Патч-тест не имеет ничего общего с "уколами на аллергию". На спину пациента приклеивают ряды маленьких наклеек, каждая содержит потенциальный аллерген — металл, масло, консервант, ароматизатор. Чаще всего используется North American Comprehensive Series, включающая 80 веществ.

Наклейки носят два дня без душа и активных тренировок. Затем врач снимает их и оценивает кожу. Через пару дней проводится повторный осмотр — некоторые реакции проявляются не сразу. В результате пациент получает точный список веществ, которых следует избегать.

Советы шаг за шагом

  1. За неделю до теста прекратите использование стероидных мазей на спине.

  2. На время теста не занимайтесь спортом и не посещайте сауну.

  3. После снятия пластырей фотографируйте результаты — пригодится для сравнения в будущем.

  4. Если выявлен аллерген, составьте список продуктов и косметики, где он встречается.

  5. Подберите гипоаллергенные альтернативы вместе с дерматологом.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: продолжать пользоваться раздражающим кремом, считая, что "пройдёт само".
    Последствие: хроническое воспаление, утолщение кожи, пигментация.
    Альтернатива: перейти на аптечные средства с керамидами, без ароматизаторов.

  • Ошибка: самостоятельно исключать всё подряд, не имея подтверждения аллергии.
    Последствие: ненужные ограничения и потеря эффективности ухода.
    Альтернатива: провести патч-тест и узнать точные раздражители.

А что если это не экзема?

Иногда за зудом и покраснением скрывается другое заболевание.

"Иногда то, что кажется экземой, оказывается кожной формой лимфомы или раком кожи", — предупредила Кристел Полдер.

Поэтому при необычных симптомах или упорных высыпаниях стоит обязательно обратиться к специалисту.

Плюсы и минусы патч-теста

Плюсы Минусы
Позволяет точно выявить аллерген Нельзя мочить спину два дня
Помогает скорректировать лечение Возможен лёгкий зуд или покраснение
Подтверждает или исключает диагноз Требует двух-трёх визитов к врачу

FAQ

Как выбрать клинику для теста?
Ищите дерматологический центр с сертифицированной панелью аллергенов и врачом-аллергологом.

Сколько стоит патч-тест?
В среднем — от 4 000 до 10 000 ₽, в зависимости от числа аллергенов и региона.

Что делать после теста?
Если выявлен аллерген, врач подберёт уход и при необходимости назначит препараты для восстановления барьера кожи.

Мифы и правда

Миф: Если кожа зудит, это всегда экзема.
Правда: Зуд может быть вызван грибком, стрессом или другими болезнями.

Миф: Аллергию можно вылечить навсегда.
Правда: Можно только избегать раздражителей и контролировать симптомы.

Миф: Натуральная косметика безопаснее.
Правда: Эфирные масла и растительные экстракты часто становятся причиной аллергии.

3 интересных факта

• Никель — лидер среди аллергенов, вызывающих контактный дерматит.
• В тестовой панели может быть до 150 разных веществ.
• У людей с атопическим дерматитом чаще встречаются аллергии на косметические отдушки.

Исторический контекст

Первый патч-тест разработали в 1895 году дерматологи из Германии. С тех пор методика почти не изменилась, но список аллергенов постоянно обновляется с учётом новых химических соединений, используемых в косметике и быту.

Если вы месяцами боретесь с зудом, шелушением и покраснением, не откладывайте визит к дерматологу. Патч-тест способен не только объяснить причину раздражения, но и вернуть коже спокойствие и комфорт.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Чай натощак раздражает слизистую желудка, сообщил гастроэнтеролог Сети сегодня в 22:45
Обычная чашка чая ухудшила сон и работу кишечника — вот что делала неправильно

Гарвардский гастроэнтеролог назвал семь привычек в употреблении чая, которые могут вредить кишечнику и печени. Разбираем, как пить чай безопасно и без последствий.

Читать полностью » Смесь с тимьяном и мёдом облегчает заложенность носа, заявила фармацевт Грейсон сегодня в 17:52
Три простых ингредиента успокаивают кашель и возвращают сон — рецепт расходится по сети тысячами

Фармацевт делится простым и недорогим рецептом, который помогает легче переносить простуду. Эти ингредиенты работают вместе, усиливая защиту организма.

Читать полностью » Зимние однотонные оттенки создают эффект ухоженности — стилисты сегодня в 17:33
Сделала маникюр в одном из этих цветов — и руки выглядят дороже: палитра, которая будет в тренде всю зиму

Подборка оттенков, которые стилисты называют главными для зимнего маникюра. Элегантные, универсальные и идеально подходящие к декабрьскому настроению.

Читать полностью » Техника творческого мышления помогла уснуть после бессонницы, рассказала Пайпер CJ сегодня в 16:43
Бессонница довела до неотложки: неожиданный трюк помог уснуть там, где лекарства не сработали

Женщина, пережившая тяжёлую бессонницу, раскрыла неожиданный трюк, который помогает уснуть за минуты. Простая мыслительная техника стала её спасением.

Читать полностью » Слабокислый уход снижает пушение и повышает блеск — трихологи сегодня в 16:21
Добавила в воду одну ложку — и волосы стали мягкими: простой продукт, который работает лучше масок

Зимой волосы теряют блеск и становятся капризными, но простой домашний продукт способен вернуть им гладкость и сияние — эффект сравним с салонным ламинированием.

Читать полностью » Американский врач объяснил влияние сна на боку на кожу — врач Уиттингтон сегодня в 16:06
Обычная поза сна меняет лицо сильнее стрессов: привычка спать на боку оставляет след, который не скрыть кремами

Американский врач объяснил, как сон на боку влияет на кожу и почему привычная поза может со временем менять форму лица. Он предложил способы снизить нагрузку на кожу.

Читать полностью » Интоксикация при гриппе усиливается в первые сутки, отметили терапевты сегодня в 15:37
Вечером уже не подняться с кровати: грипп развивается стремительно — вот что отличает его от других вирусов

Грипп приходит неожиданно, и важно распознать его первые признаки. Узнайте, как вовремя диагностировать грипп и предотвратить осложнения с помощью советов врачей.

Читать полностью » Простые углеводы вызывают ночные пробуждения — эксперт сегодня в 14:56
Перестала на ночь есть сладости — и сон стал глубже: раньше сама себе ломала отдых одним кусочком торта

Некоторые продукты делают сон беспокойным и мешают организму восстановиться. Разбираемся, какую еду лучше исключить из вечернего меню, чтобы утро было бодрым.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Рисовая вода использовалась для ухода за волосами в Японии и Китае — Жанетт Граф
Авто и мото
Низкопрофильные шины улучшают управляемость автомобиля — автоэксперт
ЮФО
Крым ждут аномально тёплые выходные до +24 °C — Евгений Тишковец
Спорт и фитнес
Онлайн-формат тренировки удобен для женщин с плотным графиком — эксперты растяжки
УрФО
ПНИПУ возглавил рейтинг по цитируемости в научно-популярных СМИ
Туризм
Сравнение цен: Новый год в Москве и Тбилиси — что выбрать для отдыха
Еда
Скумбрия и свёкла создают баланс сладости и соли в новогоднем салате — шеф Ольга Климова
Дом
Несочетаемая посуда портит гармонию сервировки — декораторы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet