Думала, что это просто сухость — а оказалось хроническое воспаление: вот что помогло

Каждый десятый человек хотя бы раз сталкивался с экземой. Это не просто сухость или раздражение — речь идёт о хроническом воспалении кожи, которое может годами мешать нормальной жизни. Болезнь кажется знакомой, но на деле у неё множество проявлений и причин. Один из способов разобраться в них — пройти патч-тест, чтобы точно понять, какие вещества вызывают воспаление.

Что такое экзема и почему она возникает

Экзема — собирательное понятие, объединяющее несколько воспалительных заболеваний кожи. По данным Американской академии дерматологии, различают семь видов экземы. Общие симптомы — зуд, шелушение, покраснение, потемнение или сероватый оттенок воспалённой области.

"Экзема — это целый спектр воспалительных состояний кожи", — пояснила дерматолог, доцент Университета Техаса Кристел Полдер.

Наиболее частая форма — атопический дерматит.

"У многих пациентов есть генетический дефект белка филаггрина, из-за чего кожа теряет влагу и становится "дырявой” для раздражителей", — отметил дерматолог Питер Лио из Северо-Западного университета.

Кроме наследственности, на развитие болезни влияют климат, питание, стресс, а также химические и физические раздражители. Полностью вылечить атопический дерматит пока нельзя, но симптомы можно контролировать при помощи грамотного ухода и медикаментов.

Сравнение типов экземы

Тип экземы Причина Особенности Атопический дерматит Генетическая предрасположенность, ослабленный барьер кожи Хроническое течение, сухость, зуд Аллергический контактный дерматит Реакция иммунной системы на аллерген Проявляется спустя 24-72 ч после контакта Раздражающий контактный дерматит Повреждение кожи химией или трением Мгновенное раздражение, без участия иммунитета

Когда аллергия связана с экземой

Обе формы нередко пересекаются. У людей с атопическим дерматитом кожа более уязвима, и аллергены легко проникают внутрь.

"Хотя связь между контактным и атопическим дерматитом не стопроцентная, при нарушенном кожном барьере риск аллергии выше", — отметила дерматолог Дебра Рабак.

Кроме того, пациенты с хроническим дерматитом часто пробуют десятки средств — от масел до сывороток, — тем самым повышая шанс столкнуться с аллергеном.

Когда пора делать патч-тест

Патч-тест нужен, если:

Появилась сыпь в новом месте (на шее, ушах, руках). Симптомы не проходят, несмотря на лечение и увлажняющий уход. Кожа реагирует на косметику, металл или бытовую химию.

"Если дерматит не улучшается при стандартной терапии, стоит проверить, не добавилась ли аллергическая реакция", — сказал Питер Лио.

Как проходит процедура

Патч-тест не имеет ничего общего с "уколами на аллергию". На спину пациента приклеивают ряды маленьких наклеек, каждая содержит потенциальный аллерген — металл, масло, консервант, ароматизатор. Чаще всего используется North American Comprehensive Series, включающая 80 веществ.

Наклейки носят два дня без душа и активных тренировок. Затем врач снимает их и оценивает кожу. Через пару дней проводится повторный осмотр — некоторые реакции проявляются не сразу. В результате пациент получает точный список веществ, которых следует избегать.

Советы шаг за шагом

За неделю до теста прекратите использование стероидных мазей на спине. На время теста не занимайтесь спортом и не посещайте сауну. После снятия пластырей фотографируйте результаты — пригодится для сравнения в будущем. Если выявлен аллерген, составьте список продуктов и косметики, где он встречается. Подберите гипоаллергенные альтернативы вместе с дерматологом.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: продолжать пользоваться раздражающим кремом, считая, что "пройдёт само".

Последствие: хроническое воспаление, утолщение кожи, пигментация.

Альтернатива: перейти на аптечные средства с керамидами, без ароматизаторов.

Ошибка: самостоятельно исключать всё подряд, не имея подтверждения аллергии.

Последствие: ненужные ограничения и потеря эффективности ухода.

Альтернатива: провести патч-тест и узнать точные раздражители.

А что если это не экзема?

Иногда за зудом и покраснением скрывается другое заболевание.

"Иногда то, что кажется экземой, оказывается кожной формой лимфомы или раком кожи", — предупредила Кристел Полдер.

Поэтому при необычных симптомах или упорных высыпаниях стоит обязательно обратиться к специалисту.

Плюсы и минусы патч-теста

Плюсы Минусы Позволяет точно выявить аллерген Нельзя мочить спину два дня Помогает скорректировать лечение Возможен лёгкий зуд или покраснение Подтверждает или исключает диагноз Требует двух-трёх визитов к врачу

FAQ

Как выбрать клинику для теста?

Ищите дерматологический центр с сертифицированной панелью аллергенов и врачом-аллергологом.

Сколько стоит патч-тест?

В среднем — от 4 000 до 10 000 ₽, в зависимости от числа аллергенов и региона.

Что делать после теста?

Если выявлен аллерген, врач подберёт уход и при необходимости назначит препараты для восстановления барьера кожи.

Мифы и правда

Миф: Если кожа зудит, это всегда экзема.

Правда: Зуд может быть вызван грибком, стрессом или другими болезнями.

Миф: Аллергию можно вылечить навсегда.

Правда: Можно только избегать раздражителей и контролировать симптомы.

Миф: Натуральная косметика безопаснее.

Правда: Эфирные масла и растительные экстракты часто становятся причиной аллергии.

3 интересных факта

• Никель — лидер среди аллергенов, вызывающих контактный дерматит.

• В тестовой панели может быть до 150 разных веществ.

• У людей с атопическим дерматитом чаще встречаются аллергии на косметические отдушки.

Исторический контекст

Первый патч-тест разработали в 1895 году дерматологи из Германии. С тех пор методика почти не изменилась, но список аллергенов постоянно обновляется с учётом новых химических соединений, используемых в косметике и быту.

Если вы месяцами боретесь с зудом, шелушением и покраснением, не откладывайте визит к дерматологу. Патч-тест способен не только объяснить причину раздражения, но и вернуть коже спокойствие и комфорт.