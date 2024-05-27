Пять человек скончалось от отравления угарным газом на лодке на озере Байкал, начато уголовное преследование, сообщают в канале Следственного комитета Российской Федерации в Telegram.



По первоначальной информации, 26 мая на Байкале около острова Тонкий были обнаружены тела пятерых людей на лодке. Отмечается, что капитан судна и его пассажиры скончались от отравления угарным газом. В настоящее время расследуются обстоятельства и причины произошедшего.



"В Бурятии возбуждено уголовное дело из-за оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни и здоровья клиентов (ч. 3 ст. 238 УК РФ)", — говорится в заявлении.

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