Женщина грызет ногти
Илья Шеховцов Опубликована сегодня в 17:27

Эхо детских обид звучит десятилетиями: привычка корить себя за ошибки имеет скрытые корни

Привычка бесконечно прокручивать в голове неловкие разговоры из прошлого, собственные промахи и неудачные моменты часто коренится в детских установках, которые эволюционируют во внутреннего критика, заставляя нейронные петли памяти активироваться заново под влиянием дофаминовых циклов стыда. Антропология подсказывает, что такие паттерны поведения формировались в обществах для поддержания социальных норм, а биохимия объясняет их стойкость через усиление синаптических связей в префронтальной коре. Склонность к навязчивым мыслям усиливается воспитанием, где ценности и правила поведения автоматически воспроизводятся во взрослой жизни. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Психолог Алиса Метелина связывает эту тенденцию с когнициями — навязчивыми мыслями, укорененными в родительских установках, направленных на формирование приличного поведения и системы ценностей. Во многих семьях воспитание опиралось на стыд и страх общественной оценки, что делает взрослые неловкости гипертрофированно болезненными. По словам специалиста, типичные детские фразы вроде "Как тебе не стыдно?" или "Что скажут люди?" откладываются в памяти, превращаясь во внутренний голос критики во время стресса.

"Прокручивание в голове бесконечных разговоров или убеждении, которые делают нашу жизнь хуже, — это плохая привычка, но она появилась не просто так. Это так называемые когниции или навязчивые мысли. Чаще всего они связаны с установками, которые мы получили от родителей. Они хотели воспитать нас приличными людьми, научить вести себя в обществе и сформировать у нас систему ценностей", — рассказала Алиса Метелина.

Для самостоятельной работы с такими мыслями важно отслеживать их возникновение и применять техники вроде медленного дыхания для стабилизации автономной нервной системы. Однако, если переживания мешают регулярно, специалист рекомендует профессиональную помощь — часто достаточно одной сессии. Такой подход позволяет разорвать биохимические циклы самокритики, освобождая пространство для гармоничного внутреннего диалога.

Автор Илья Шеховцов
Илья Шеховцов — клинический психолог (НИУ ВШЭ) с 12-летним стажем. Эксперт по управлению стрессом, профилактике выгорания и доказательной психотерапии.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

