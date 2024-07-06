В сети была опубликована крупнейшая утечка паролей в истории, инициированная пользователем под ником ObamaCare. Он собрал базу данных из приблизительно 10 миллиардов паролей, среди которых 9 948 575 739 уникальных комбинаций, зафиксированных в файле под названием rockyou2024. txt.

Эта база включает как новые, так и ранее утекшие пароли.

Специалисты из Cybernews подтвердили подлинность паролей в базе и указали на повышенный риск кибератак и несанкционированного доступа к аккаунтам, использующим утекшие пароли. Рекомендации для пользователей включают обновление паролей, использование уникальных комбинаций для разных сервисов и активацию многофакторной аутентификации, сообщает 4pda.

Фото: flickr. com/Mike MacKenzie (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)