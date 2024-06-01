Министерство внутренних дел России обратило внимание на массовые случаи ошибок в загранпаспортах и пообещало быстро рассматривать жалобы граждан на данные ошибки. Ведомство подчеркнуло, что ограничения на выезд за границу могут быть установлены только в соответствии с федеральным законом.

Гражданам необходимо самостоятельно проверять данные в паспортах при получении и своевременно обращаться за заменой при обнаружении ошибок. Исправление паспорта производится без дополнительной оплаты. Жалобы можно направлять через онлайн-форму на сайте министерства.

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