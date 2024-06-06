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Tourdom: туристам необходимо проверить место рождения в загранпаспорте на соответствие обычному
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 17:44

Tourdom: туристам необходимо проверить место рождения в загранпаспорте на соответствие обычному

В связи с участившимися случаями изъятия загранпаспортов, туристам порекомендовали проверять соответствие места рождения, указанного в загранпаспорте, информации во внутреннем паспорте. В случае если гражданин родился до 1992 года в СССР, в документе должно быть указано название союзной или автономной республики с добавлением "USSR", сообщает Tourdom.Ru.

Если рождение произошло после 1992 года в России, в паспорте должно быть название субъекта Федерации или его административного центра с надписью "Россия". Несоответствие данных между внутренним и загранпаспортом может привести к их изъятию. Юристы советуют обратиться в орган, выдавший паспорт, для исправления ошибок без уплаты госпошлины, если не последует официальных разъяснений от ФСБ.

Фото: commons.wikimedia.org/MediaPhoto.Org (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)

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