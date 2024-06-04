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МИД РФ: необходимо проверить написание ФИО в загранпаспорте и паспорте РФ
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 21:52

МИД РФ: необходимо проверить написание ФИО в загранпаспорте и паспорте РФ

В ответ на частые проблемы с написанием букв "Е" и "Ё" в загранпаспортах, в МИД РФ порекомендовали туристам убедиться, что ФИО в паспортах соответствует написанию во внутренних документах.

Согласно правилам русской орфографии 1956 года и регламентам 2020 года, обе буквы допустимы в документах, но "Е" может заменять "Ё", если это не меняет смысл. Важно, что при несоответствии написания ФИО в паспорте РФ и загранпаспорте, последний может быть признан недействительным согласно постановлению Правительства № 2090 от 09.12.2023 года. В таких случаях необходимо подать письменное заявление на замену загранпаспорта из-за ошибки в написании.

Фото: commons.wikimedia.org/ElectronicsForDogs (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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