Жаль, что раньше не знал: второй загранпаспорт реально облегчает жизнь путешественнику

Оформление нового загранпаспорта — важный этап подготовки к зарубежным поездкам, особенно если вы привыкли путешествовать регулярно. В миграционной службе МВД РФ напомнили: не стоит откладывать подачу заявления до последнего — лучше озаботиться этим вопросом заранее.

Когда подавать заявление на новый загранпаспорт

Рекомендованный срок — за полгода до окончания действия старого документа. Такой запас времени позволит избежать неприятных ситуаций, если потребуется срочно уехать, а паспорт уже близок к окончанию срока действия.

"Рекомендованный срок подачи заявления о выдаче нового загранпаспорта — за полгода до окончания действия старого документа", — сообщили в службе.

Можно ли иметь два паспорта?

Да, закон позволяет оформить два действующих загранпаспорта одновременно, но второй документ обязательно должен быть биометрическим. Это удобно, если один из паспортов находится на оформлении визы или вы часто совершаете поездки в разные страны.

Сравнение: варианты подачи заявления

Способ подачи Срок оформления Особенности Территориальный орган МВД 1 месяц Если совпадают регионы оформления и регистрации МФЦ (многофункциональный центр) 1 месяц Удобно для личной подачи Через портал "Госуслуги" 1 месяц Онлайн оформление, сокращение очередей В другом регионе/без регистрации до 3 месяцев Дольше при отсутствии регистрации или допуске к гостайне

Советы шаг за шагом: как оформить загранпаспорт

Проверьте срок действия текущего паспорта — если до окончания осталось полгода, начинайте оформление нового. Выберите удобный способ подачи заявления: МВД, МФЦ или "Госуслуги". Заполните анкету, подготовьте все необходимые документы (паспорт РФ, старый загранпаспорт, квитанция об оплате госпошлины). При подаче онлайн следуйте инструкции на портале "Госуслуги" и следите за статусом заявления. Если хотите второй паспорт, учтите, что он должен быть биометрическим. Заберите готовый паспорт в назначенный срок.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Тянуть с оформлением до последнего → риск остаться без паспорта в нужный момент → подавайте документы за 6 месяцев до окончания срока. Оформлять в регионе без постоянной регистрации → увеличение срока до 3 месяцев → если важно быстро — оформляйте по месту прописки. Игнорировать возможность получить второй паспорт → сложности при частых поездках → используйте оба документа по назначению.

А что если у вас особый статус?

Если заявитель имеет допуск к сведениям, составляющим государственную тайну, сроки оформления также увеличиваются до трёх месяцев.

Плюсы и минусы двух загранпаспортов

Плюсы Минусы Удобство для путешествий и виз Необходимость следить за сроками обоих Возможность путешествовать параллельно Дополнительные траты на оформление Меньше риска остаться без паспорта Второй паспорт только биометрический

FAQ

Можно ли оформить второй загранпаспорт?

Да, но он должен быть биометрическим.

Какой срок оформления паспорта по месту регистрации?

Обычно — 1 месяц.

Сколько ждать при подаче без регистрации или в другом регионе?

До трёх месяцев.

Мифы и правда

Миф: Загранпаспорт можно оформить только по месту прописки.

Правда: Его можно получить в любом регионе, но срок оформления увеличится.

Миф: Оформить два паспорта могут только бизнесмены или чиновники.

Правда: Это доступно любому гражданину, но второй — обязательно биометрический.

Миф: Онлайн подача всегда быстрее.

Правда: Сроки зависят от совпадения региона оформления и регистрации.

3 интересных факта

• Срок действия биометрического паспорта — 10 лет, обычного — 5 лет.

• Госпошлина при онлайн-подаче на "Госуслугах" на 30% дешевле.

• Второй паспорт удобен для одновременного оформления виз в разные страны.

