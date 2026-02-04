Wi-Fi выходит из-под контроля: обычные роутеры тайно собирают данные, о которых предпочитают молчать

Wi-Fi давно перестал быть просто способом выхода в интернет, но теперь у него может появиться куда более неожиданная роль. Учёные выяснили, что беспроводные сети способны "видеть" людей вокруг — даже тех, у кого нет при себе смартфона или другого устройства. Новая технология позволяет распознавать личности незаметно для самих пользователей. Об этом сообщает издание Sci Tech Daily.

Радиосигналы вместо камер

Исследователи из Технологического института Карлсруэ показали, что идентификация человека возможна за счёт анализа того, как Wi-Fi-сигналы распространяются в пространстве. Радиоволны, отражаясь от тела, формируют устойчивые паттерны, которые можно фиксировать и сопоставлять. По сути, создаётся аналог изображения, но не на основе света, а с помощью радиочастот.

"Наблюдая за распространением радиоволн, мы можем создать изображение окружающей обстановки и присутствующих людей", — говорит профессор Торстен Струфе из Института информационной безопасности и надёжности.

По словам исследователя, принцип работы напоминает обычную камеру, однако вместо оптики используется беспроводная связь. Это вписывается в более широкий тренд, при котором Wi-Fi всё чаще рассматривается не только как канал передачи данных, но и как инструмент анализа среды — например, в разработках, связанных с беспроводной передачей данных нового поколения.

Почему отключение смартфона не спасает

Даже полное отключение личных гаджетов не гарантирует анонимности. Для работы метода достаточно, чтобы поблизости находились активные точки доступа или другие устройства с Wi-Fi.

"Достаточно, чтобы другие устройства Wi-Fi в вашем окружении были активны", — подчёркивает Струфе.

Это означает, что общественные пространства — кафе, офисы, магазины — могут непреднамеренно превращаться в зоны скрытого наблюдения. При этом не требуется установка камер или датчиков: используется уже существующая инфраструктура, которая воспринимается как привычная и безопасная.

Маршрутизаторы как скрытые наблюдатели

Особую обеспокоенность вызывает незаметность такого подхода. В отличие от систем видеонаблюдения, Wi-Fi-сети не бросаются в глаза и не вызывают у людей ощущения контроля.

"Эта технология превращает каждый маршрутизатор в потенциальное средство наблюдения", — предупреждает Юлиан Тодт из KASTEL.

Если человек регулярно проходит по одному маршруту, его можно идентифицировать снова и снова, формируя устойчивый профиль перемещений. В сочетании с алгоритмами машинного обучения это перекликается с более широкой проблемой того, как алгоритмы усиливают уверенность в выводах, оставаясь при этом незаметными для общества.

Почти безошибочно и без специального оборудования

Новый метод отличается от более ранних Wi-Fi-подходов тем, что не требует специализированной техники. Используются стандартные маршрутизаторы и данные обратной связи для формирования луча (BFI), которые передаются без шифрования и могут быть считаны в зоне действия сети.

На основе этих сигналов система формирует изображения людей с разных ракурсов и обучает модель машинного обучения. В эксперименте с участием 197 человек точность идентификации приблизилась к 100 процентам вне зависимости от походки или положения тела.

"Эта технология мощная, но в то же время она сопряжена с риском для наших основных прав, особенно права на неприкосновенность частной жизни", — подчёркивает Струфе.

Исследователи отмечают, что в авторитарных государствах подобные методы могут использоваться для скрытого контроля за протестами и массовыми мероприятиями. Поэтому они призывают заранее заложить механизмы защиты конфиденциальности в будущий стандарт IEEE 802.11bf, чтобы развитие Wi-Fi не привело к появлению незаметной системы тотального наблюдения.