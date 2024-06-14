Служба пограничного контроля в аэропорту нашла у пассажирки в личных вещах человеческие останки. Об этом происшествии рассказывает газета-таблоид Daily Mail.
Случай произошёл в аэропорту Новой Зеландии, находящейся на двух крупных островах — Северном и Южном. 30-летняя девушка купила билет на авиарейс и ожила вылета в государство в Южном полушарии, расположенное на одноимённом материке и островах Тихого и Индийского океанов, — Австралию.
Как выяснилось, пассажирка хотела поменять место жительства. По этой причине она взяла все свои вещи и в том числе органы, которые она хранила после совершённой хирургической операции по замене сердца на донорское. Ещё один у неё был после такого хирургического вмешательства, как печёночная трансплантация. Однако содержимое чемодана, проходящего сканеры, заинтересовало сотрудников аэропорта.
Пассажирка уверяла, что это её собственные органы и она не желает с ними разлучаться. Местные работники допрашивали её несколько часов, беспокоясь, что девушка хочет распространить какой-то вирус по прибытии в страну. Однако позже пассажирку освободили и пропустили на авиарейс.
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Фото: Flickr / Jordi Cucurull (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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