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Daily Mail: пассажирка рейса в Австралию положила в багаж органы и была задержана
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  • Юнина Дарья Викторовна
  • Опубликована сегодня в 17:44

Daily Mail: пассажирка рейса в Австралию положила в багаж органы и была задержана

Служба пограничного контроля в аэропорту нашла у пассажирки в личных вещах человеческие останки. Об этом происшествии рассказывает газета-таблоид Daily Mail.

Случай произошёл в аэропорту Новой Зеландии, находящейся на двух крупных островах — Северном и Южном. 30-летняя девушка купила билет на авиарейс и ожила вылета в государство в Южном полушарии, расположенное на одноимённом материке и островах Тихого и Индийского океанов, — Австралию.

Как выяснилось, пассажирка хотела поменять место жительства. По этой причине она взяла все свои вещи и в том числе органы, которые она хранила после совершённой хирургической операции по замене сердца на донорское. Ещё один у неё был после такого хирургического вмешательства, как печёночная трансплантация. Однако содержимое чемодана, проходящего сканеры, заинтересовало сотрудников аэропорта.

Пассажирка уверяла, что это её собственные органы и она не желает с ними разлучаться. Местные работники допрашивали её несколько часов, беспокоясь, что девушка хочет распространить какой-то вирус по прибытии в страну. Однако позже пассажирку освободили и пропустили на авиарейс.

Ранее в Telegram-канале Федеральной таможенной службы появилась информация об авиаперевозке 19 уникальных попугаев. Как оказалось, пернатых перевозили пожилому зоологу.

Фото: Flickr / Jordi Cucurull (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)

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