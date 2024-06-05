Юристы рассказали, как украденная из Госуслуг информация помогает подделывать мошенникам личные документы россиян (в частности, паспорта). Подделка практически полностью дублирует оригинал, единственное, что заменяется - это фото и подпись. При утере паспорта необходимо в первую очередь действовать оперативно, так как использовать его могут в любых целях.

- Необходимо в течение ближайших 30 дней проверить, не зарегистрированы ли посторонние лица в квартире или доме, - подчеркнул эксперт. - Проверьте также, не было ли сделок по недвижимости, для этого необходимо заказать выписку из ЕГРН.

Позаботиться стоит и об аннулировании паспорта. В заявлении необходимо отметить, что документ украден и его могут использовать в недобросовестных целях.

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