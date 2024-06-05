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Юрист Соловьев: для подделки паспорта мошенникам хватает информации из Госуслуг
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 7:09

Юрист Соловьев: для подделки паспорта мошенникам хватает информации из Госуслуг

Юристы рассказали, как украденная из Госуслуг информация помогает подделывать мошенникам личные документы россиян (в частности, паспорта). Подделка практически полностью дублирует оригинал, единственное, что заменяется - это фото и подпись. При утере паспорта необходимо в первую очередь действовать оперативно, так как использовать его могут в любых целях.

- Необходимо в течение ближайших 30 дней проверить, не зарегистрированы ли посторонние лица в квартире или доме, - подчеркнул эксперт. - Проверьте также, не было ли сделок по недвижимости, для этого необходимо заказать выписку из ЕГРН.

Позаботиться стоит и об аннулировании паспорта. В заявлении необходимо отметить, что документ украден и его могут использовать в недобросовестных целях.

Фото: Public domain/(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0)

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