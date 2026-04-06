Прямо в сердце города развернутся шатры: уникальный фермерский рынок откроется в Нижнем

В Нижнем Новгороде 10 и 11 апреля запланировано проведение общегородской Пасхальной ярмарки. Торговая площадка развернется на площади Советской, непосредственно перед зданием районной администрации. Ожидается, что свою продукцию представят свыше 20 фермерских хозяйств, пищевых производств и организаций Облпотребсоюза. Масштабное событие организовано министерством сельского хозяйства Нижегородской области совместно с городским Центром поддержки предпринимательства.

Ассортимент и участники

Подготовленный перечень товаров ориентирован на потребности горожан в преддверии праздника. На прилавках традиционно расположатся не только тематические продукты вроде пасхальных куличей и яиц, но и широкий спектр повседневной еды.

Посетители смогут приобрести молочную, мясную и рыбную продукцию, а также свежую выпечку и авторские кондитерские изделия. Помимо продуктов питания, организаторы обещают представить товары народных художественных промыслов, что добавит ярмарке колорита.

Представленные лоты включают изделия от локальных предприятий, прошедших отбор для участия в городской торговле. Прямой доступ к фермерской продукции позволяет покупателям выбирать товар без лишних логистических цепочек и наценок.

Развитие локального производства

Проведение подобных акций является стратегическим инструментом поддержки малого бизнеса региона. Минимизация дистанции между фермером и покупателем стимулирует рост предпринимательской активности в сельской местности и городах области.

"Традиционные ярмарочные форматы позволяют местным производителям не только реализовать сезонную продукцию, но и сформировать пул лояльных покупателей. Прямые продажи без посредников выступают мощным драйвером для укрепления экономики наших хозяйств. Мы видим живой интерес предпринимателей к таким площадкам. Поддержка малых форматов торговли — неизменный приоритет в нашей текущей региональной повестке", — отметил управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Организаторы подчеркивают, что развитие подобных площадок остается важной задачей для муниципальных властей. Участие свыше двух десятков организаций подтверждает востребованность прямого канала сбыта среди производителей разного масштаба.

График работы и доступность

Торговые ряды будут открыты для посещения в течение двух дней: 10 и 11 апреля. Праздничная площадка начнет работу в 9:00 и завершит деятельность в 18:00, чтобы максимальное количество жителей успело совершить покупки.

Локация выбрана максимально удобно для горожан — парковочное пространство перед зданием администрации Советского района адаптировано под ярмарочные модули. Дополнительная информация о подобных мероприятиях и новости агропромышленного комплекса регулярно публикуются в социальных сетях министерства.

Жители могут следить за обновлениями в официальных сообществах ведомства и профиле профильного министра во "ВКонтакте", а также через сервис MAX. Это позволяет оперативно узнавать о графиках будущих рыночных мероприятий в районах области.