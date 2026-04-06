Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Кулич "Красный бархат"
© Pravda.Ru by Елена Назарова is licensed under publiс domain
Главная / Северо-Западный федеральный округ
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 16:39

Творог как основа для пасхальной выпечки: республика Коми разрушила мифы о жирности и свежести

В преддверии пасхальных праздников специалисты Роспотребнадзора по Республике Коми опубликовали руководство по выбору основных ингредиентов для традиционного стола — куриных яиц и творога. Рекомендации призваны помочь потребителям избежать приобретения некачественных продуктов и потенциальных рисков для здоровья. Эксперты акцентируют внимание на правилах визуальной оценки товара, его маркировке и условиях последующего хранения в домашних условиях. Напоминания включают ключевые принципы санитарной обработки продукции для сохранения полезных свойств перед приготовлением блюд.

Критерии выбора и хранения яиц

При покупке яиц первостепенное значение имеет целостность скорлупы. Поверхность должна быть чистой, без видимых трещин, сколов или следов загрязнений, включая перья. Важно, чтобы продукт в одной упаковке был однородным по размеру.

Маркировка категории — С0, С1 или С2 — информирует покупателя исключительно о габаритах яйца, никак не влияя на его питательную ценность. Бытующее мнение о том, что яркость желтка напрямую свидетельствует о "домашнем" происхождении товара, зачастую ошибочно и не является гарантией качества.

Для предотвращения порчи яйца следует размещать в холодильной камере, используя оригинальную заводскую упаковку или специальный лоток. Желательно изолировать их от готовых блюд и сырого мяса, а мыть непосредственно перед термической обработкой, чтобы избежать разрушения естественного защитного антибактериального слоя.

Правила окрашивания и подготовки

Окрашивание допускается только для экземпляров с безупречной скорлупой без микротрещин. Нарушение целостности поверхности значительно повышает риск проникновения внутрь пищевых красителей или бактерий, что делает продукт непригодным для употребления.

В качестве материалов для декорирования рекомендуется использовать либо сертифицированные пищевые красители, либо проверенные природные варианты вроде луковой шелухи или куркумы. Такой подход минимизирует вероятность аллергических реакций и негативного воздействия химических веществ на организм в праздничный день.

"Приготовление к праздникам требует системного подхода к закупкам и хранению сырья. Качество конечного блюда напрямую зависит от соблюдения базовых санитарных норм на этапе выбора продуктов в торговой сети. Мы настоятельно призываем жителей ответственно относиться к маркировкам и проверять наличие сопроводительной документации у продавцов. Это база, которая минимизирует риски возникновения пищевых отравлений в весенний период. Профилактика всегда эффективнее устранения последствий пренебрежения правилами безопасности."

Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

По завершении процедуры окрашивания яйца необходимо аккуратно просушить с помощью бумажного полотенца. Готовый продукт лучше всего сохраняет свои качества в закрытом контейнере при низких температурах, при этом срок годности таких яиц не должен превышать трех суток.

Творог: состав и сроки годности

При выборе творога эксперты советуют оценивать жирность продукта в зависимости от кулинарных целей. Оптимальным вариантом для классической пасхи считается творог со средними показателями жирности от 4% до 9%, что позволяет получить сбалансированную консистенцию.

Качественный натуральный продукт имеет в составе лишь молоко и закваску. Наличие растительных жиров, ароматизаторов или иных добавок является поводом отказаться от покупки, так как это напрямую влияет на вкус и безопасность финального изделия.

После вскрытия упаковки творог стоит хранить в плотно закрытой стеклянной таре не более трех суток. Если необходимо сохранить продукт дольше, натуральный творог можно заморозить, срок хранения в таком виде составляет до двух месяцев, что позволяет заранее подготовить основу для праздничных угощений без ущерба качеству. Источник издание "НЬЮСРУМ24".

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Андрей Власов
Автор Елена Гаврилова
Елена Гаврилова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС) с 15-летним стажем. Специалист по развитию территорий и социальным реформам.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Магия старой стали: легендарная техника Ленинградской области открыла секреты юным инженерам вчера в 21:39

Региональные музеи изменили привычный подход к отдыху школьников и предложили юным посетителям прикоснуться к легендарным страницам прошлого через практику.

Читать полностью » Счастье не прячут, его показывают всей стране: семьи Заполярья готовятся к главному вызову года вчера в 20:21

В Мурманской области объявлен старт приёма заявок для участия в престижном смотре, где определят самые достойные союзы региона для поездки на финал в столицу.

Читать полностью » Морские узлы затянутся крепче: порты Петербурга и Западной Африки готовят общий торговый путь вчера в 20:19

На крупном транспортном форуме обсудили создание уникальных торговых путей и поставки сложной техники, которые могут радикально изменить привычные маршруты грузов.

Читать полностью » Пять лет в эпицентре медиа: масштабная площадка в Калининграде готовится к рекордному притоку вчера в 20:15

Масштабное летнее событие в Калининградской области выходит на новый уровень, привлекая сотни профи из всех субъектов страны на юбилейный проект.

Читать полностью » Границы стираются в рабочих кабинетах: Псков и Абхазия готовят почву для масштабного бизнес-рывка вчера в 20:14

На берегу Черного моря состоялась встреча, которая определит вектор развития двух территорий в сельском хозяйстве, образовании и создании новых торговых путей.

Читать полностью » Ювелирная работа аиста: в Петербурге зафиксировали рождение, которое ломает законы статистики вчера в 20:09

В одном из родильных домов зафиксировали медицинский феномен с вероятностью успеха один на миллионы, потребовавший мобилизации всех ресурсов клиники.

Читать полностью » Лесной кошмар под контролем: в МФЦ Ленобласти начали оформлять защиту от укусов клещей 04.04.2026 в 9:48

Сезон активности паразитов диктует новые правила безопасности, заставляя жителей региона искать способы быстрой защиты перед выходом на свежий воздух.

Читать полностью » Архаика возвращается в колыбели: старинные формы имён внезапно стали новым трендом в Ленобласти 04.04.2026 в 9:43

В Ленинградской области подвели итоги марта и зафиксировали любопытный тренд при регистрации новых жителей, который удивил даже опытных сотрудников ведомств.

Читать полностью »

Новости
СЗФО
Счета пустеют по щелчку пальцев: налоговые аппетиты в Северной столице выросли в два раза
СЗФО
Семь цветов и атермальное стекло: бюджетный седан из Петербурга завлекает молодежь комфортом
СЗФО
Дорожная перезагрузка Петербурга: новые проспекты прорежут территорию вблизи природных заказников
СЗФО
Двигатель прогресса или порок: архангельские горожане чаще других находят у себя черты Обломова
Наука
Скромный гарнир с двойным дном: обычный рис оказался сложной биохимической лабораторией
Спорт и фитнес
Прощай, скучное кардио: уличные лестницы включают мышцы-стабилизаторы, которые спят в фитнес-клубе
УрФО
Белые халаты в дефиците, но не здесь: сибирский регион нашёл способ удержать молодых медиков при себе
УрФО
Инвесторы пакуют чемоданы: элитные метры Екатеринбурга теперь покупают только для жизни
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet