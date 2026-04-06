Творог как основа для пасхальной выпечки: республика Коми разрушила мифы о жирности и свежести

В преддверии пасхальных праздников специалисты Роспотребнадзора по Республике Коми опубликовали руководство по выбору основных ингредиентов для традиционного стола — куриных яиц и творога. Рекомендации призваны помочь потребителям избежать приобретения некачественных продуктов и потенциальных рисков для здоровья. Эксперты акцентируют внимание на правилах визуальной оценки товара, его маркировке и условиях последующего хранения в домашних условиях. Напоминания включают ключевые принципы санитарной обработки продукции для сохранения полезных свойств перед приготовлением блюд.

Критерии выбора и хранения яиц

При покупке яиц первостепенное значение имеет целостность скорлупы. Поверхность должна быть чистой, без видимых трещин, сколов или следов загрязнений, включая перья. Важно, чтобы продукт в одной упаковке был однородным по размеру.

Маркировка категории — С0, С1 или С2 — информирует покупателя исключительно о габаритах яйца, никак не влияя на его питательную ценность. Бытующее мнение о том, что яркость желтка напрямую свидетельствует о "домашнем" происхождении товара, зачастую ошибочно и не является гарантией качества.

Для предотвращения порчи яйца следует размещать в холодильной камере, используя оригинальную заводскую упаковку или специальный лоток. Желательно изолировать их от готовых блюд и сырого мяса, а мыть непосредственно перед термической обработкой, чтобы избежать разрушения естественного защитного антибактериального слоя.

Правила окрашивания и подготовки

Окрашивание допускается только для экземпляров с безупречной скорлупой без микротрещин. Нарушение целостности поверхности значительно повышает риск проникновения внутрь пищевых красителей или бактерий, что делает продукт непригодным для употребления.

В качестве материалов для декорирования рекомендуется использовать либо сертифицированные пищевые красители, либо проверенные природные варианты вроде луковой шелухи или куркумы. Такой подход минимизирует вероятность аллергических реакций и негативного воздействия химических веществ на организм в праздничный день.

"Приготовление к праздникам требует системного подхода к закупкам и хранению сырья. Качество конечного блюда напрямую зависит от соблюдения базовых санитарных норм на этапе выбора продуктов в торговой сети. Мы настоятельно призываем жителей ответственно относиться к маркировкам и проверять наличие сопроводительной документации у продавцов. Это база, которая минимизирует риски возникновения пищевых отравлений в весенний период. Профилактика всегда эффективнее устранения последствий пренебрежения правилами безопасности." Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

По завершении процедуры окрашивания яйца необходимо аккуратно просушить с помощью бумажного полотенца. Готовый продукт лучше всего сохраняет свои качества в закрытом контейнере при низких температурах, при этом срок годности таких яиц не должен превышать трех суток.

Творог: состав и сроки годности

При выборе творога эксперты советуют оценивать жирность продукта в зависимости от кулинарных целей. Оптимальным вариантом для классической пасхи считается творог со средними показателями жирности от 4% до 9%, что позволяет получить сбалансированную консистенцию.

Качественный натуральный продукт имеет в составе лишь молоко и закваску. Наличие растительных жиров, ароматизаторов или иных добавок является поводом отказаться от покупки, так как это напрямую влияет на вкус и безопасность финального изделия.

После вскрытия упаковки творог стоит хранить в плотно закрытой стеклянной таре не более трех суток. Если необходимо сохранить продукт дольше, натуральный творог можно заморозить, срок хранения в таком виде составляет до двух месяцев, что позволяет заранее подготовить основу для праздничных угощений без ущерба качеству. Источник издание "НЬЮСРУМ24".