кулич
© Freepik by chandlervid85 is licensed under Рublic domain
Светлана Кузнецова Опубликована сегодня в 11:45

Петербургские магазины ошарашивают ценами: повышение стоимости куличей требует проверки качества

В петербургских розничных сетях за три недели до наступления Пасхи зафиксирован резкий рост цен на традиционную праздничную выпечку. Стоимость малогабаритных куличей массой 100 граммов достигла 150 рублей, тогда как в аналогичный период 2023 года товар от сопоставимого производителя предлагался по 59 рублей. Таким образом, розничное ценообразование демонстрирует увеличение в два с половиной раза. Параллельно с кондитерскими изделиями в продажу поступили наборы для оформления пасхальных яиц, а сам праздник в 2026 году приходится на 12 апреля.

Ценовая динамика праздничного сегмента

Рост потребительских цен на хлебобулочные изделия традиционного пасхального сегмента оказался заметным для покупателей уже в конце марта. Разница в стоимости между 2023 и 2026 годами для порционных куличей минимального веса составила более 90 рублей за штуку. Специалисты отмечают, что подобные скачки нередко объясняются изменением логистических цепочек и удорожанием складских мощностей.

Интересно, что рыночное позиционирование продуктов разного веса выглядит неоднородно. В то время как маленькие куличи массой 100 граммов продаются по 150 рублей, экземпляры весом 200 граммов стоят дешевле — 134 рубля. Такая дельта между весовыми категориями часто встречается в периоды высокого спроса, когда ритейлеры пытаются сбалансировать товарные остатки.

Ассортимент и подготовка к торжеству

Полки петербургских супермаркетов начали заполняться тематической продукцией значительно раньше традиционных дат. Ранний старт продаж обусловлен тем, что в текущем календарном цикле Светлое Христово Воскресение выпадает на 12 апреля. Магазины стремятся максимально продлить период реализации сезонных товаров, чтобы охватить все сегменты покупательской аудитории.

Помимо хлебобулочной продукции, торговые центры уже представили расширенный выбор декоративных элементов для окрашивания яиц и праздничной сервировки стола. Наличие таких позиций на прилавках стимулирует потребителей к заблаговременным закупкам, что является стандартной практикой для периода весенней подготовки к православным праздникам.

Комментарий специалиста

Перестройка потребительского поведения и изменение рыночных стратегий поставщиков влияют на конечный доступ к продуктам питания в предпраздничные недели. Оптимизация производственных расходов и логистики на уровне муниципалитетов требует внимательного контроля, чтобы избежать искусственного завышения стоимости товаров первой необходимости.

"Любая корректировка цен в преддверии праздников всегда становится предметом пристального внимания со стороны покупателей. Муниципальные службы продолжают мониторинг доступности товаров в сетевых магазинах, чтобы исключить необоснованное повышение маржи. Важно понимать, что в данном случае мы имеем дело с совокупностью факторов, включая изменение цен на сырьевые ингредиенты и упаковочные материалы. Городская среда должна оставаться комфортной для жителей даже в периоды повышенного спроса на сезонные продукты".

Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Андрей Власов
Автор Светлана Кузнецова
Светлана Кузнецова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС). Специалист по развитию территорий и реализации нацпроектов. Опыт в госслужбе — 15 лет.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

