Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Госдума
Госдума
© duma.gov.ru by Пресс-служба Государственной думы
Главная / Уральский федеральный округ
Андрей Власов Опубликована сегодня в 21:16

Партийная клетка захлопнулась: челябинским депутатам перекрыли пути "перебежчикам"

В Челябинске депутатам гордумы запретят менять партию после выборов

В Челябинске готовятся ввести новые правила для депутатов городской думы. Согласно проекту поправок в регламент, парламентариям запретят менять партию или выходить из фракции, от которой они были избраны. Нарушение этого требования повлечёт досрочное прекращение депутатских полномочий. Рассмотреть инициативу планируют на заседании гордумы 28 октября.

Что именно изменится

"Депутаты, избранные в составе списков кандидатов, выдвинутых политическими партиями, входят в депутатские объединения (фракции). Депутат, избранный в составе списка кандидатов, выдвинутого политической партией, не вправе выйти из фракции, в которой он состоит. Депутат может быть членом только той политической партии, во фракцию которой он входит. Несоблюдение этих требований влечет за собой досрочное прекращение депутатских полномочий", — говорится в проекте решения.

Ранее подобных норм в регламенте не было, что позволяло депутатам свободно менять партийную принадлежность после выборов.

Ужесточение дисциплины

Поправки касаются не только партийной принадлежности, но и дисциплины народных избранников. Теперь депутаты будут обязаны:

  • заранее письменно уведомлять спикера о невозможности присутствовать на заседаниях президиума или других органов думы;

  • принимать участие в рабочих группах, общественных и экспертных советах, а также в иных совещательных органах, куда они включены.

Эти меры, по замыслу авторов документа, должны повысить ответственность и организованность депутатского корпуса.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Челябинске доходность инвестиций в новостройки составила 4,7% сегодня в 20:26
Новостройка в Челябинске окупается за 21 год: эксперты оценили доходность

Новостройки в Челябинске окупаются за 21 год при доходности 4,7%. Эксперты считают, что выгоднее всего инвестировать в жильё в Махачкале и Грозном.

Читать полностью » Пользователи по Уралу пожаловались на неполадки в Dota 2 и голосовом мессенджере Discord сегодня в 19:18
Геймеры в панике: Dota 2 и Discord обрушились в Свердловской области

Жители Свердловской области сообщили о сбоях в Dota 2 и Discord. Игры не подключаются, а серверы не отвечают — подобные проблемы уже были в октябре.

Читать полностью » Свердловская область заняла 20-е место в России по доступности арендного жилья для семей сегодня в 18:17
Счёт на четверых: какие семьи в Свердловской области могут позволить себе аренду

Каждая вторая семья с двумя детьми в Свердловской области сможет позволить себе аренду жилья в 2025 году — но только при доходе свыше 111 тысяч рублей.

Читать полностью » В Свердловскую область доставили восемь миллионов клещей-энтомофагов для защиты сельхозкультур сегодня в 17:17
Прилетели не комары, а герои: как миллионы клещей теперь охраняют Урал

На Урал самолётами доставили восемь миллионов энтомофагов — полезных клещей и насекомых, которые заменят химикаты в борьбе с вредителями.

Читать полностью » Учёные УрФУ создали мазь из грибов-трутовиков для лечения ожогов и заживления кожи сегодня в 16:18
Заживляет и омолаживает: в УрФУ придумали мазь из трутовиков

Учёные УрФУ создали мазь из грибов Свердловской области, которая лечит ожоги, ускоряет заживление и омолаживает кожу — и уже подали заявку на патент.

Читать полностью » Горожане Екатеринбурга клеят наклейки с ценой ремонта, чтобы бороться с вандалами на остановках сегодня в 15:44
Горожане против вандализма: в Екатеринбурге появились наклейки на новых остановках

В Екатеринбурге вандалы разбивают новые стеклянные остановки, а жители отвечают неожиданным способом — предупреждают о цене хулиганства.

Читать полностью » В Тюменской области утильсбор на машины свыше 160 л.с. могут поднять до конца года сегодня в 1:17
Цены на авто срываются с тормозов: скоро "лошадки" будут стоить как квартира

В Тюменской области готовятся повысить утильсбор на мощные авто. Эксперты предупреждают: цены взлетят, а ввоз электрокаров и гибридов сократится в разы.

Читать полностью » Цена яиц в Свердловской области снизилась на 12,8% за год — URA.RU сегодня в 0:27
Бюджетный завтрак снова в моде: куриное яйцо пережило кризис — или только затихло перед бурей

В Свердловской области яйца подешевели почти на 13%, но эксперты предупреждают: за спокойной динамикой скрываются сезонные риски и влияние рынка.

Читать полностью »

Новости
Дом
Исследование NSF International: губки и мойки признаны самыми загрязнёнными зонами кухни
Питомцы
Зубные заболевания у собак и кошек становятся причиной экстренных визитов к врачу
Еда
Исследование Падуанского университета показало: микропластик найден в 26 из 28 образцов сыра
Туризм
Суд в Перми взыскал с турфирмы 227 тысяч рублей за нарушение условий поездки в Астану
Спорт и фитнес
Фитнес-эксперт Виктория Турищева представила комплекс для снижения жира внизу живота
Красота и здоровье
Флавоноид из яблок и инжира показал антимикробное действие против бактерий полости рта
Наука
Frontiers: каждый процент счастья снижает риск смерти от неинфекционных заболеваний на 0,43%
Наука
Бёссенкёль: в норвежской пещере нашли останки 46 видов животных ледникового периода
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet