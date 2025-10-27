Партийная клетка захлопнулась: челябинским депутатам перекрыли пути "перебежчикам"

В Челябинске готовятся ввести новые правила для депутатов городской думы. Согласно проекту поправок в регламент, парламентариям запретят менять партию или выходить из фракции, от которой они были избраны. Нарушение этого требования повлечёт досрочное прекращение депутатских полномочий. Рассмотреть инициативу планируют на заседании гордумы 28 октября.

Что именно изменится

"Депутаты, избранные в составе списков кандидатов, выдвинутых политическими партиями, входят в депутатские объединения (фракции). Депутат, избранный в составе списка кандидатов, выдвинутого политической партией, не вправе выйти из фракции, в которой он состоит. Депутат может быть членом только той политической партии, во фракцию которой он входит. Несоблюдение этих требований влечет за собой досрочное прекращение депутатских полномочий", — говорится в проекте решения.

Ранее подобных норм в регламенте не было, что позволяло депутатам свободно менять партийную принадлежность после выборов.

Ужесточение дисциплины

Поправки касаются не только партийной принадлежности, но и дисциплины народных избранников. Теперь депутаты будут обязаны:

заранее письменно уведомлять спикера о невозможности присутствовать на заседаниях президиума или других органов думы;

принимать участие в рабочих группах, общественных и экспертных советах, а также в иных совещательных органах, куда они включены.

Эти меры, по замыслу авторов документа, должны повысить ответственность и организованность депутатского корпуса.