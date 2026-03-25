Присутствие семьи на родах
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 9:23

Партнёрские роды: не просто мода, а новый стандарт, которому доверяют почти половина женщин Подмосковья

В Московской области отмечают значительный рост спроса на партнерские роды: по данным регионального Минздрава за 2026 год, такую опцию выбрали 44 процента будущих матерей. Женщины всё чаще прибегают к помощи близких людей, чтобы минимизировать стрессовые факторы в ответственный период. Услуга предоставляется государственными медицинскими учреждениями Подмосковья на бесплатной основе. Подробную информацию о возможностях родовспоможения в регионе можно получить на профильном портале "Стань мамой в Подмосковье" или через горячую линию по номеру 8(800)550-30-03.

Статистика текущего года демонстрирует устойчивую динамику: каждая вторая женщина в регионе стремится разделить процесс появления ребенка на свет с доверенным лицом. Сопровождение в родильном зале становится стандартом современной перинатальной практики, помогая беременным сохранять эмоциональное равновесие. Этот тренд отражает изменение отношения к медицинским процедурам, где психологический комфорт играет роль, сопоставимую с физическим состоянием пациенток.

Специалисты указывают, что присутствие близкого человека в родовом блоке благоприятно влияет на биохимические показатели организма роженицы. Снижение уровня гормонов стресса позволяет процессу протекать более естественно и физиологично. Присутствие партнера помогает оперативно передавать информацию врачебной команде, что значительно улучшает взаимопонимание между медицинским персоналом и семьей.

Постоянное развитие этого направления подтверждает, что доступность такой поддержки становится одним из приоритетов работы подмосковных перинатальных центров. Увеличение охвата свидетельствует о доверии жителей к системе регионального здравоохранения и понимании преимуществ совместного пребывания в стрессовой ситуации. Теперь партнерство в родах — это не привилегия, а общедоступная норма, реализуемая на системном уровне.

Кого выбирают сопровождающими

Круг лиц, привлекаемых в качестве партнеров, остается достаточно широким и формируется исключительно по желанию будущей матери. Традиционно лидирующую позицию занимают супруги, которые стремятся принять участие в появлении ребенка с первых минут. Вовлеченность отцов положительно сказывается на формировании ранних семейных привязанностей и облегчает адаптацию мужа к новой социальной роли.

"Запрос на партнерские роды в нашем регионе стабильно высок, так как близкие люди выступают мощным ресурсом психологической устойчивости для матери. Муниципальные власти поддерживают инициативы, направленные на создание максимально комфортной среды в перинатальных центрах для каждой семьи. Важно, что сегодня в родильном зале женщина может видеть рядом не только супруга, но и сестру, маму или профессионального помощника. Такая вариативность позволяет подобрать индивидуальный формат поддержки, который лучше всего соответствует потребностям конкретной женщины и специфике родов".

Специалист в сфере региональной политики и администрирования Андрей Власов

Помимо членов семьи, роженицы часто делают выбор в пользу доул — специалистов, обеспечивающих непрерывную поддержку на всех этапах родового процесса. Профессиональные сопровождающие не вмешиваются в медицинские манипуляции, но их присутствие помогает женщине лучше контролировать собственные реакции. Совместная работа медицинской команды и квалифицированного помощника создает наиболее защищенную среду для родильницы.

Выбор партнерства остается исключительно прерогативой женщины, что позволяет учитывать культурные, личные и психологические особенности каждой семьи. Наличие сопровождающего, которому доверяет роженица, создает предсказуемую и спокойную атмосферу в родильном зале. Взаимодействие с персоналом в таких условиях протекает конструктивно, а риск возникновения лишнего беспокойства сводится к минимуму.

Условия получения услуги

Доступность партнерских родов для жительниц Подмосковья обеспечивается за счет ресурсов областного Минздрава. Отсутствие какой-либо оплаты за данную услугу делает процесс максимально прозрачным и открытым для людей с разным уровнем дохода. Пациенткам не требуется оформлять дополнительные документы, кроме тех, что предусмотрены внутренним регламентом конкретного медицинского учреждения.

Чтобы воспользоваться правом на присутствие партнера, необходимо заранее уточнить требования к сопровождающему лицу в выбранном роддоме или перинатальном центре. Обычно они касаются минимального набора медицинских справок или результатов анализов, подтверждающих состояние здоровья гостя. Такие меры предосторожности нужны исключительно для поддержания эпидемиологической безопасности в отделениях.

Для всех желающих получить актуальную информацию работает контакт-центр, консультанты которого готовы ответить на вопросы о правилах посещения родильных домов. Официальный портал "Стань мамой в Подмосковье" предоставляет пошаговые инструкции, помогающие подготовиться к партнерским родам без лишних сложностей. Таким образом, региональная система родовспоможения продолжает интегрировать современные подходы в повседневную практику, ориентируясь на нужды каждой семьи.

Проверено экспертом: эксперт по вопросам развития регионов и городской инфраструктуры Светлана Кузнецова
Автор Дмитрий Корнилов
Дмитрий Корнилов — эксперт по госуправлению (РАНХиГС). Замглавы администрации по инфраструктуре с 15-летним стажем. Специалист по Smart City и ЖКХ.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

