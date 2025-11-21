Хотите подработать на Новый Год? Эти вакансии обещают до 100 000 рублей за зимние каникулы

Перед новогодними праздниками на Ямале актуализировались подработки, и эксперты "Авито Работы" рассказали URA. RU о самых востребованных вакансиях в регионе.

Няня с обучением

Одним из популярных вариантов подработки является работа няней. Эта вакансия подойдёт тем, кто любит работать с детьми и хочет получить профессиональные навыки. В обязанности няни входит сопровождение детей, участие в играх и обеспечение безопасности. Перед началом работы предлагается бесплатное обучение и стажировка. График можно выстраивать самостоятельно, а зарплата варьируется от 20 000 до 100 000 рублей с выплатами дважды в месяц.

Фотограф в детских садах и школах

Для желающих работать в съемке есть вакансия фотографа в детских садах и школах. В обязанности входит съемка детей, помощь в организации съемочного процесса, а оборудование предоставляется работодателем. Работа временная, в период новогодних мероприятий, с гибким графиком. Оплата составляет от 2 500 до 5 000 рублей за смену.

Промоутер-экскурсовод на детской выставке

Для коммуникабельных людей, готовых работать с детьми, предлагается вакансия промоутера-экскурсовода на детской выставке, посвященной космосу. Задачи включают проведение мини-экскурсий, помощь с экспозицией и создание атмосферы праздника. Опыт не требуется, так как обучают перед началом работы. Подработка рассчитана на два рабочих дня, оплата — от 2 500 до 3 000 рублей за смену.

Бровист

Для желающих попробовать себя в сфере бьюти-услуг есть вакансия бровиста. В обязанности входит окрашивание и коррекция бровей. Работа может быть организована по предварительной записи с гибким графиком. Заработок варьируется от 30 000 до 60 000 рублей.