Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Новый год в одиночестве
Новый год в одиночестве
© ru.freepik.com is licensed under Free More Info
Главная / Сибирский федеральный округ
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 8:36

Хотите подработать на Новый Год? Эти вакансии обещают до 100 000 рублей за зимние каникулы

На Ямале востребованы подработки: няня, фотограф в школах и бровист — Авито Работы

Перед новогодними праздниками на Ямале актуализировались подработки, и эксперты "Авито Работы" рассказали URA. RU о самых востребованных вакансиях в регионе.

Няня с обучением

Одним из популярных вариантов подработки является работа няней. Эта вакансия подойдёт тем, кто любит работать с детьми и хочет получить профессиональные навыки. В обязанности няни входит сопровождение детей, участие в играх и обеспечение безопасности. Перед началом работы предлагается бесплатное обучение и стажировка. График можно выстраивать самостоятельно, а зарплата варьируется от 20 000 до 100 000 рублей с выплатами дважды в месяц.

Фотограф в детских садах и школах

Для желающих работать в съемке есть вакансия фотографа в детских садах и школах. В обязанности входит съемка детей, помощь в организации съемочного процесса, а оборудование предоставляется работодателем. Работа временная, в период новогодних мероприятий, с гибким графиком. Оплата составляет от 2 500 до 5 000 рублей за смену.

Промоутер-экскурсовод на детской выставке

Для коммуникабельных людей, готовых работать с детьми, предлагается вакансия промоутера-экскурсовода на детской выставке, посвященной космосу. Задачи включают проведение мини-экскурсий, помощь с экспозицией и создание атмосферы праздника. Опыт не требуется, так как обучают перед началом работы. Подработка рассчитана на два рабочих дня, оплата — от 2 500 до 3 000 рублей за смену.

Бровист

Для желающих попробовать себя в сфере бьюти-услуг есть вакансия бровиста. В обязанности входит окрашивание и коррекция бровей. Работа может быть организована по предварительной записи с гибким графиком. Заработок варьируется от 30 000 до 60 000 рублей.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Сургуте на рынке вторичной недвижимости увеличилось предложение на 4,5% — риелторы сегодня в 0:26
Распродают вторичку, как в последний день: что оживило рынок недвижимости в Сургуте

В Сургуте наблюдается рост предложения на рынке вторичной недвижимости, а интерес местных жителей к покупкам увеличился на 15% за месяц.

Читать полностью » В Шерегеше открывают горнолыжный сезон с 60-ю километрами трасс вчера в 23:30
Горы зовут громче, чем когда-либо: Шерегеш открывает сезон с фишками, которых ещё не знала русская зима

Шерегеш открывает сезон с обновленной инфраструктурой, яркой программой и амбициозными планами по росту турпотока. Гостей ждут новые сервисы, трассы и зимние развлечения.

Читать полностью » Прямые рейсы из Тюмени в Китай могут повысить популярность направления — эксперт Лисина вчера в 23:26
Безвизовый режим уже в Тюмени: куда сибиряки бронируют туры на Новый год с прямым рейсом

С отменой визового режима тюменцы активнее бронируют туры в Китай. Прямые рейсы могут сделать направление еще более популярным среди местных туристов.

Читать полностью » Бюджет Ямала на 2026-2028 годы: 80% расходов пойдет на улучшение качества жизни жителей вчера в 22:49
Будущее Ямала в цифрах: кому уйдут 1,24 трлн рублей

В Ямало-Ненецком автономном округе принят бюджет на 2026–2028 годы. Более 80% средств будут направлены на социальное развитие, здравоохранение и строительство жилья.

Читать полностью » Трасса Тюмень — Омск улучшит транспортную доступность Ялуторовска — губернатор Моор вчера в 22:47
Тюменская агломерация расширяется: как новая дорога сократит путь до Ялуторовска

В Тюменской области планируют расширение агломерации до Ялуторовска. В течение 15 лет дорога между городами сократится до 50 минут. Как это повлияет на развитие региона?

Читать полностью » Вспышка чумы в Тюмени: зоозащитники обвиняют подрядчика в недобросовестной деятельности вчера в 22:01
Чума в тюменском приюте: что скрывает компания, ответственная за отлов животных

В Тюменской области выявили вспышку чумы в приюте для животных. Общественники обвиняют подрядчика из Свердловской области и местные власти в недостаточной вакцинации животных.

Читать полностью » В Тюмени арестованы инспекторы автодорнадзора за взятки за пропуск грузовиков — СКР вчера в 21:23
В Тюмени арестовали "невидимую сеть" автодорнадзора: как инспекторы зарабатывали на пропуске грузовиков с перегрузом

В Тюмени арестовали группу инспекторов автодорнадзора, обвиняемых в получении взяток за пропуск грузовиков с нарушением. Какие меры предприняты?

Читать полностью » В Омске открыли прием заявок на гранты до миллиона рублей на проекты благоустройства вчера в 15:56
Миллион для тех, кто решится: омичам дали шанс превратить город в место мечты

В Омске стартовал конкурс, который дает жителям шанс самим решать, каким будет город. Миллионный грант может получить любой проект, меняющий городскую среду.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Дрожжи истощают питательные элементы в почве — агрономы
Красота и здоровье
Хроническая гиперсекреция инсулина формирует висцеральный жир — эндокринолог Наталья Таныгина
УрФО
В Челябинске с начала 2025 года оставили курьерам более 643 тыс. руб чаевых — Flowwow
Садоводство
Магония падуболистная сохраняет зелень и декоративные плоды зимой — агроном
Авто и мото
Проверка тормозных колодок каждые 10 тыс. км снижает риск поломки дисков — специалисты
СФО
В 2025 году объем инвестиций в экономику Ямала снизится на 20% из-за падения добычи газа
Питомцы
Автокормушка помогает соблюдать режим питания кошки — ветеринары
Спорт и фитнес
Спортзалы расширили правила поведения для посетителей в часы пик — тренеры
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet