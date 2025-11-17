Сезон подработок в Югре: как зарабатывать до 100 тысяч рублей без опыта работы

Осенью в Ханты-Мансийском автономном округе наблюдается рост спроса на подработку в таких сферах, как розничная и оптовая торговля, общественное питание и пассажирские перевозки. Об этом сообщили аналитики сервиса Авито Подработка.

Рост спроса в торговле и общепите

По данным аналитиков, в Югре спрос на подработку в сфере торговли увеличился в два с половиной раза, а среднее предлагаемое вознаграждение составило 69 892 рубля в месяц при частичной занятости. Также наблюдается заметный рост предложений в сфере общественного питания, где спрос увеличился на 86%. В среднем исполнителям предлагали 68 127 рублей в месяц.

Пассажирские перевозки и такси

Спрос на подработку в сфере такси и пассажирских перевозок также продолжает оставаться популярным. В этой области спрос вырос на 19%, а средний доход составил около 99 844 рубля в месяц.