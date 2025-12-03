Попугаи обнуляют миф о лёгкой дружбе: их осторожные шаги превращают незнакомцев в надёжных союзников

Попугаи-монахи показывают, что даже очень общительные животные не бросаются в объятия незнакомцам с первого взмаха крыла. Встречая новую птицу, они начинают с осторожного соседства, прежде чем перейти к тесному контакту и прочной дружбе. Такой подход помогает снизить риски и выбрать действительно надёжных партнёров в сложной социальной среде. Об этом сообщает журнал Biology Letters.

Осторожные экстраверты с зелёными крыльями

Попугаи-монахи известны как шумные, активные и крайне социальные птицы. Они живут большими колониями, постоянно переговариваются, формируют устойчивые пары и дружеские связи. При этом у них мощные клювы, которыми можно нанести серьёзные травмы, если контакт сложится неудачно.

Команда исследователей из Университета Цинциннати и нескольких других учреждений решила разобраться, как именно попугаи ведут себя при знакомстве с незнакомцами. Учёных интересовал момент "старта" отношений: насколько быстро птицы сближаются, готовы ли к близкому контакту сразу или предпочитают осторожную, постепенную стратегию.

Ведущим автором работы стала аспирантка Колледжа искусств и наук Калифорнийского университета Клэр О'Коннелл.

"Общение может принести много пользы, но дружба должна с чего-то начинаться", — сказала аспирантка Колледжа искусств и наук Калифорнийского университета Клэр О'Коннелл.

Она проводит параллель между поведением людей и попугаев: когда нам приходится делить пространство с незнакомыми людьми — на новой работе, учёбе или в другой стране — мы обычно сначала присматриваемся, а уже потом вступаем в более доверительные контакты.

"Большинство из нас оказывались в ситуациях, когда нам приходилось делить пространство с новыми людьми, чувствовать себя комфортно и постепенно завоевывать их доверие. Попугаи, похоже, делают нечто подобное", — добавила она.

Социальные связи и снижение стресса

О'Коннелл работала вместе с профессором Элизабет Хобсон, бывшим научным сотрудником Калифорнийского университета Аннемари ван дер Марел и профессором Джеральдом Картером из Принстонского университета. Вместе они сосредоточились не на уже сложившихся отношениях, а на самом начале сближения.

По словам исследовательницы, многие попугаи формируют очень крепкие связи с одной или двумя особями. Эти партнёры проводят рядом большую часть времени, сидят плечом к плечу, ухаживают друг за другом, а иногда становятся брачными партнёрами.

"Многие попугаи, например, образуют прочные связи с одной или двумя другими птицами. Партнёры часто проводят большую часть времени вместе, чистят друг другу пёрышки, а иногда и спариваются", — говорит Клэр О'Коннелл.

Такие устойчивые отношения важны не только с точки зрения поведения, но и физиологически.

"Как правило, поддержание таких прочных социальных связей связано со снижением уровня стресса и повышением репродуктивного успеха", — говорит Клэр О'Коннелл.

Иными словами, дружба для попугаев — это не просто приятное дополнение к жизни, а фактор, который напрямую влияет на здоровье и шансы оставить потомство.

Риски первого шага: почему осторожность имеет смысл

Преимущества близкого общения очевидны, но вместе с ними растут и риски. Любая попытка приблизиться к незнакомцу может обернуться агрессией. Внезапный укус или резкий выпад способны привести к травмам и надолго отбить желание повторять контакт.

О'Коннелл подчёркивает, что даже дружелюбный жест вроде попытки привести в порядок перья способен привести к конфликту, если другая птица воспримет его как вторжение в личное пространство.

"Мы часто наблюдаем то, что называем ссорами, которые могут возникать, если попытка одной птицы привести в порядок перья другой птицы не находит одобрения", — сказала О'Коннелл. —

Ссора — это лёгкая форма агрессии, которая может отбить у птицы желание приводить в порядок перья.

Поэтому для попугаев выгоднее начинать с небольшой дистанции, аккуратно проверяя реакцию другого индивида. Так снижается вероятность серьёзной конфронтации, а доверие выстраивается более устойчиво.

Как проходил эксперимент: 179 связей под прицелом камер и моделей

Чтобы увидеть процесс формирования дружбы буквально с первых шагов, исследователи поместили группы пойманных в дикой природе попугаев-монахов в просторный вольер. Часть птиц уже знала друг друга по прежней жизни, другие были полными незнакомцами. Важным условием было то, что попугаи могли свободно перемещаться, выбирать себе соседей и инициировать взаимодействия без принуждения.

Учёные систематически фиксировали:

насколько близко к друг другу подлетали птицы в течение дня;

кто из них садился рядом;

какие пары начинали ухаживать друг за другом;

как менялись эти контакты со временем.

Всего было отслежено более 179 социальных связей. Чтобы понять, соответствуют ли наблюдаемые модели идее "прощупывания почвы", команда использовала вычислительные методы и статистическое моделирование, анализируя динамику сближений.

"Запечатлеть первые мгновения знакомства с незнакомцем может быть непросто, поэтому мы были очень рады, что наши эксперименты позволили нам наблюдать за этим процессом вблизи", — сказала Клэр О'Коннелл.

Так исследователи получили уникальный взгляд на то, как именно "рождается" доверие у этих ярких и шумных птиц.

Как попугаи прощупывают почву

Собранные данные показали, что незнакомые птицы редко сразу переходят к тесному контакту. Вместо этого они начинают с того, что просто держатся рядом, не прикасаясь друг к другу. Такая стратегия напоминает осторожное соседство: попугаи привыкают к присутствию нового индивида, оценивают его поведение и реакцию.

Со временем некоторые пары начинают постепенно сближаться:

сначала они чаще оказываются на соседних жердочках;

затем садятся вплотную, плечом к плечу;

позже могут начинать соприкасаться клювами или ухаживать за перьями партнёра;

самые "успешные" пары доходят до совместного приёма пищи или спаривания.

Этот путь от осторожного наблюдения до тесного взаимодействия полностью соответствует гипотезе о постепенном "прощупывании почвы". О'Коннелл признаётся, что увидела в этом процессе много личного.

"Что действительно удивительно в изучении поведения животных, так это то, насколько оно интуитивно понятно. Я точно могу это понять! Я начал наблюдать за попугаями незадолго до того, как переехал в Цинциннати, чтобы поступить в аспирантуру. Я был взволнован, но в то же время немного нервничал из-за того, что мне предстоит завести новых друзей", — говорит О'Коннелл.

Таким образом, поведение попугаев-монахов стало своего рода зеркалом для человеческого опыта: осторожные, маленькие шаги в сторону новых людей кажутся такой же разумной стратегией, как и для птиц.

Сравнение попугаев-монахов и других социальных животных

Результаты исследования хорошо сочетаются с более ранними работами по другим видам. Например, у летучих мышей-вампиров описан похожий механизм социального сближения. Новые партнёры сначала обмениваются ожидаемо безопасными формами контакта, а уже потом переходят к более затратному и рискованному поведению.

Исследования летучих мышей показывают, что:

сначала животные ухаживают за шерстью друг друга — это относительно безопасный, малозатратный контакт;

только после серии таких взаимодействий они начинают делиться пищей;

пищевое поведение резервируют для партнёров, которые проявили себя как надёжные.

У попугаев-монахов схема похожа: они не спешат к тесному телесному контакту и тем более к разделению ресурсов. Сначала идёт пространственное сближение, затем мягкие формы взаимодействия, и только потом — доверительное "партнёрство".

"Этот процесс недостаточно изучен за пределами обитания летучих мышей-вампиров и попугаев-монахов. Мы не знаем, насколько распространён этот процесс при установлении новых связей у других социальных видов", — сказала О'Коннелл.

Логика, однако, кажется универсальной: в сложных сообществах с меняющимися союзами проверка надёжности партнёра до масштабных вложений времени и энергии выглядит вполне рациональной стратегией.

Плюсы и минусы осторожной дружбы у животных

Такая пошаговая стратегия имеет очевидные преимущества, но и свои ограничения.

Потенциальные плюсы для попугаев-монахов:

снижение риска серьёзных травм при неудачном контакте с агрессивным партнёром;

возможность вовремя прекратить взаимодействие, если партнёр ведёт себя непредсказуемо;

более устойчивые долгосрочные связи, основанные на проверенном опыте;

экономия энергии и времени за счёт избегания "неподходящих" союзов.

Ограничения и возможные минусы:

более медленное формирование тесных связей в нестабильных группах;

риск упустить потенциально полезного партнёра при чрезмерной осторожности;

зависимость от условий — в маленьких группах выбор может быть ограничен;

при резких изменениях состава стаи процесс установления доверия может начинаться заново.

Тем не менее результаты исследований указывают, что для попугаев и летучих мышей такая модель работает эффективно, помогая им балансировать между риском и выгодой.

Популярные вопросы о попугаях-монахах и формировании дружбы

Как выбрать подходящее окружение для попугаев-монахов в неволе?

Для этих птиц важна возможность общения и разнообразие стимулов. Если попугай живёт не один, стоит обеспечить достаточно места для свободных перемещений и посадочных мест на разном расстоянии. Это позволяет им самим выбирать степень близости и постепенно выстраивать отношения, как и в природных условиях.

Что лучше для попугая-монаха: один партнёр или большая группа?

Исследования показывают, что попугаи часто формируют особенно крепкие связи с одной или двумя особями, но при этом остаются частью более крупного коллектива. В больших группах у птиц больше возможностей выбирать, с кем устанавливать тесные отношения, а с кем ограничиться нейтральным соседством.

Как понять, что попугаи начали доверять друг другу?

О первых шагах доверия говорят такие признаки, как регулярное нахождение рядом, посадка бок о бок, спокойное поведение в непосредственной близости, а затем и взаимное ухаживание за перьями. Более поздние стадии включают совместный приём пищи и участие в игровых взаимодействиях.