Птица (попугай) в клетке
Птица (попугай) в клетке
© https://unsplash.com by Troydon Dcruz is licensed under Free
Питомцы
Марина Черкасова Опубликована сегодня в 13:20

Простой трюк с окном, который превратит ваши фото попугая в профессиональные открытки

Попугаев нельзя снимать со вспышкой — зоологи

Снять попугая так, чтобы на фото было видно его характер, — задача не из лёгких. Пернатые слишком быстрые, любопытные и часто не любят, когда их "ловят" камерой. Но несколько простых приёмов помогут сделать кадры, которые захочется показывать всем. Об этом сообщает animals. moe-online.ru.

Начните со света и забудьте про вспышку

Вспышка — главный враг удачной съёмки птиц. Резкий яркий свет пугает попугая: он может взмахнуть крыльями, спрятаться или начать нервничать. Даже если птица ручная и привыкла к людям, неожиданная вспышка всё равно вызывает стресс, а значит, вместо красивой позы вы получите размытый кадр и испуганный взгляд.

Чтобы фотографии не вышли тёмными, выбирайте место с естественным освещением. Лучше всего снимать рядом с окном в дневное время. Важно, чтобы свет падал на питомца, а не бил в объектив: поставьте попугая так, чтобы окно оказалось у вас за спиной или сбоку. Тогда перья будут выглядеть ярче, а глаза — выразительнее.

Выберите локацию и помогите кадру "зазвучать"

Если попугай ручной, возможностей для съёмки гораздо больше. Его можно посадить на руку, на плечо или придумать небольшую фотозону: кукольная мебель, миниатюрные предметы, аккуратные сувениры — всё это делает кадр живым. Главное — не перегружать фон, чтобы внимание не уходило от птицы. Иногда достаточно нейтральной стены, красивой ткани или привычной жердочки рядом с окном.

Как фотографировать попугая в клетке

Если питомец пока не привык к рукам и большую часть времени проводит в клетке, это не повод отказываться от съёмки. Есть простой лайфхак: поднесите объектив максимально близко к прутьям. Тогда фокус будет цепляться не за клетку, а за попугая, а сами прутья на снимке станут почти незаметными. При этом важно двигаться медленно и спокойно, чтобы не напугать птицу.

Техника не решает всё - решает идея

Для удачного фото не обязательно иметь профессиональную камеру. Хороший кадр можно сделать и на смартфон, и на обычный цифровик — главное, чтобы был свет, понятная композиция и немного терпения. Если на вашем устройстве есть дополнительные режимы, можно ими воспользоваться.

Например, "макросъёмка" пригодится, когда хочется показать детали — рисунок перьев, лапки, клюв. А режим "спорт" помогает поймать момент взмаха крыльев или активного движения, когда попугай прыгает по жердочке и постоянно меняет позу.

Подготовьтесь к тому, что кадров будет много

Попугаи не "сидят на месте" по команде, поэтому настройтесь на серию снимков. Это нормально: чем больше попыток, тем выше шанс поймать идеальный момент. Плёночные времена давно прошли, а значит, можно смело делать десятки фото и потом выбирать лучшее. Часто удачные кадры получаются неожиданно — когда попугай отвлёкся, наклонил голову или заинтересованно смотрит в объектив.

Ракурс и настроение: как показать красоту питомца

Самый выигрышный вариант — съёмка спереди, когда видно мордочку и взгляд. Такой кадр лучше передаёт "характер" птицы: любопытство, важность или даже лёгкое кокетство. Если попугай чувствует себя спокойно, он быстро "входит во вкус" и начинает позировать: расправляет перья, крутит головой, следит за камерой.

Главное — не торопить события. Сделайте съёмку короткой, без резких движений и навязчивости. Когда попугай понимает, что ему ничто не угрожает, фотосессия превращается не в испытание, а в интересную игру — и для хозяина, и для питомца.

В итоге секрет красивых снимков прост: мягкий свет, спокойная обстановка, правильный фокус и немного терпения. Тогда даже самый шустрый Кеша покажет себя с лучшей стороны — и ваши фотографии будут выглядеть как настоящие открытки, если у птицы есть минеральная смесь в отдельной миске.

