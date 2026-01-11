Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Птица (попугай) в клетке
Птица (попугай) в клетке
© https://unsplash.com by Surja Sen Das Raj is licensed under Free
Марина Черкасова Опубликована сегодня в 2:10

Взяла ткань и накрыла угол клетки: через 2 дня попугай стал другим — простой способ снять стресс у птицы

Попугаю нужно неделю для адаптации в новом доме — зоологи

Переезд для попугая — настоящее испытание: ещё вчера он жил среди других птиц и привычных звуков, а сегодня оказался в незнакомой квартире, где всё пахнет иначе и вокруг чужие люди. В первые часы и дни пернатый часто выглядит испуганным и настороженным, может молчать и почти не двигаться. Это не знак того, что ему плохо именно у вас — скорее естественная реакция на перемены. Об этом сообщает animals. moe-online.ru.

Почему попугай пугается после покупки

В зоомагазине птица обычно живёт рядом с сородичами, слышит постоянный шум и видит одни и те же предметы. Дома условия резко меняются: другая клетка, новый свет, тишина или, наоборот, громкие бытовые звуки. Даже запахи — от еды до бытовой химии — становятся непривычными и настораживают.

Поэтому первые дни стоит воспринимать как период "акклиматизации". Попугаю нужно время, чтобы понять: здесь ему не угрожают, а люди рядом — безопасны. Обычно на адаптацию уходит минимум неделя, а иногда и больше — многое зависит от характера птицы и условий в доме.

Создаём попугаю безопасное пространство

Главное правило первых дней — не торопиться с тесным общением. Как бы ни хотелось сразу приручить попугая, ему важнее почувствовать себя защищённым. Хороший способ — организовать в клетке "укрытие".

Можно накрыть часть клетки плотной тканью, через которую не проходит свет, оставив открытым другой участок. Тогда птица сможет уйти в "тень", если испугается, и при этом будет видеть, что происходит вокруг. Такое простое решение снижает уровень тревоги и помогает быстрее привыкнуть к новому месту.

Где поставить клетку

Клетку лучше разместить там, где нет сквозняков, прямого солнца и постоянного шума. Если рядом работает телевизор или часто хлопают дверьми, птица будет нервничать дольше. Оптимально выбрать спокойный угол комнаты на уровне глаз человека — так попугай чувствует себя частью пространства, но не испытывает давления.

Еда и вода: как помочь, если попугай не подходит к кормушке

При стрессе у птиц нередко пропадает аппетит. Но долгое отсутствие пищи может быстро сказаться на самочувствии, поэтому важно убедиться, что попугай всё-таки ест. Если он не подходит к кормушке, можно положить небольшое количество корма на поддон клетки. Делать это нужно аккуратно, без резких движений, чтобы не усилить страх.

Не стоит переживать, что птица привыкнет есть "неправильно". Когда она освоится и почувствует себя увереннее, то сама начнёт пользоваться кормушкой.

Та же логика работает и с водой. Если попугай долго не пьёт, поставьте воду на дно клетки или оставьте небольшую поилку так, чтобы ей было проще воспользоваться. Позже он привыкнет и будет спокойно летать к обычной поилке.

Тишина — это нормально: когда попугай начнёт петь

Первые дни многие попугаи сидят на жердочке тихо и почти не реагируют на хозяев. Молчание и неподвижность — частые признаки стресса после смены обстановки. В этот период лучше не "проверять" птицу постоянными попытками поговорить, брать на руки или выпускать из клетки.

Спокойное присутствие рядом работает лучше: можно тихо разговаривать, заниматься своими делами в комнате, не делая резких сближений. Через несколько дней попугай, как правило, начинает проявлять интерес, пробовать звуки, "разговаривать" и даже напевать — это хороший сигнал, что он постепенно привыкает.

Первые шаги адаптации — это про терпение. Чем меньше давления и неожиданностей почувствует попугай в начале, тем быстрее он освоится, станет активным и начнёт доверять людям. А когда птица уверена в безопасности, дружба с хозяином обычно складывается гораздо легче.

