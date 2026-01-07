Присмотритесь к лапкам: странная привычка попугаев, которая есть не у всех

Попугаи умеют удивлять не только яркой внешностью и разговорчивостью. Если внимательно понаблюдать за птицей в быту, можно заметить: она часто выполняет одни и те же действия одной и той же лапкой. У пернатых, как и у людей, бывает "ведущая сторона" — и среди попугаев действительно встречаются настоящие левши. Об этом сообщает animals. moe-online.ru.

Правша или левша: как это проявляется у попугаев

Лапки попугаю нужны не только для ходьбы и удержания на жердочке. Многие виды активно пользуются ими как руками: берут корм, придерживают игрушки, открывают замочки, цепляют предметы. При этом у части птиц наблюдается чёткое предпочтение — они снова и снова выбирают одну лапку, даже если вторая свободна.

Интересно, что "ведущая лапа" часто связана с тем, каким глазом попугай рассматривает добычу. Биологи отмечают закономерность: если птица чаще захватывает предметы левой лапкой, то и рассматривать их ей удобнее левым глазом. И наоборот — правша обычно активнее использует правую лапу и предпочитает правый глаз, когда разглядывает корм или оценивает игрушку.

Такая связка объясняется устройством нервной системы: у животных, включая птиц, разные полушария мозга могут специализироваться на разных задачах. Поэтому выбор "ведущей стороны" — это не каприз и не привычка, а проявление работы мозга и способ сделать действия более точными и быстрыми.

Что показало исследование учёных

Этой темой занимались исследователи из Австралии — страны, которую часто называют родиной многих ярких и популярных видов попугаев. Они наблюдали более чем за 300 птицами, представлявшими 16 видов, и сравнивали, какой лапкой пернатые берут пищу и каким глазом её разглядывают. Вывод оказался любопытным: в большинстве случаев прослеживается заметная взаимосвязь между "рабочей лапой" и "рабочим глазом".

Но эта схема не универсальна. Например, кореллы такой чёткой зависимости не показывают. Это ещё раз подтверждает, что разные виды попугаев развивались по-разному, а их особенности поведения зависят не только от воспитания, но и от биологии конкретного вида.

Когда попугай "выбирает" свою ведущую сторону

Учёные пришли к выводу, что решение — быть правшой или левшой — попугаи принимают ещё в раннем возрасте. Если наблюдать за птенцами, можно заметить, что они пробуют брать корм то одной лапкой, то другой. Со временем движения становятся увереннее, и птица останавливается на том варианте, который кажется ей удобнее.

Такой выбор напоминает развитие навыков у детей: вначале многие действия выполняются "как получится", а потом появляется устойчивое предпочтение. И если хозяин хочет определить, кто живёт у него дома — правша или левша, — достаточно понаблюдать за питомцем несколько дней и обратить внимание, какой лапкой он чаще всего берёт лакомство или держит игрушку.

В итоге левши и правши среди попугаев — не редкость, а часть их индивидуальности. И именно такие мелкие особенности делают общение с пернатыми ещё более интересным: кажется, будто у каждого попугая есть свой характер и собственный "стиль" общения с миром.