Парма
Парма
© commons.wikimedia.org by Città di Parma is licensed under CC BY-SA 2.0
Туризм
Елена Кузнецова Опубликована сегодня в 10:33

Поезд привозит в Парму — и день превращается в медленное путешествие: почему отсюда не хочется уезжать

В Парме развили гастрономию как часть культурной идентичности — HuffPost

Парма звучит как гастрономический пароль: город будто создан для тех, кто любит неспешные прогулки и сильные вкусы. Здесь легко почувствовать себя в Италии "без давки" — с площадями, парками и музеями между обедами и дегустациями. А главное, именно отсюда начинается история продукта, который во всём мире называют "королём сыров". Об этом сообщает HuffPost.

Почему именно Парма, если вы охотитесь за настоящим вкусом

Парма в Эмилии-Романье — не самый очевидный пункт в классическом маршруте "Рим-Флоренция-Венеция", и в этом её преимущество: город выглядит живым, а не декорацией для очередной фотосессии. Добраться сюда просто: поезда ходят из крупных итальянских городов, а центр удобен для прогулок пешком — от вокзала не нужно часами ехать на транспорте.

Местная гастрономия давно переросла статус "вкусно поесть" и стала частью культурной идентичности. Парма считается первой итальянской локацией, получившей статус UNESCO Creative City of Gastronomy, и это отражает её репутацию не только как "вкусного", но и как продуманного города для путешественника.

Дом "короля сыров" и правила настоящего Parmigiano Reggiano

Сыр здесь не просто продают — его показывают и объясняют. В провинции можно заехать на семейные фермы и сыроварни с экскурсиями и дегустациями, чтобы увидеть производство и выдержку. Например, на Azienda Agricola Bertinelli предлагают визит на молочную ферму, знакомство с сыроварней и дегустации разных выдержек.

Важный нюанс для любителей аутентичности: название Parmigiano Reggiano защищено, и производство привязано к конкретной территории. Молоко, изготовление, минимальная выдержка и упаковка должны происходить в строго определённых провинциях — среди них Парма и Реджо-Эмилия, а также Модена, часть Болоньи и Мантуя. Минимум ингредиентов и длительная выдержка, из-за которой вкус становится глубже.

Что делать в Парме, кроме дегустаций

Город хорош тем, что "культурная пауза" здесь не выглядит формальностью. В комплексе Palazzo della Pilotta можно провести не один час: под одной крышей собраны Национальная галерея, Археологический музей, Палатинская библиотека и знаменитый театр Фарнезе. Между визитами легко переключаться на городскую жизнь: площадь Гарибальди, прогулки по зелёным зонам и спокойный ритм, который как раз и называют "медленным путешествием".

Автор Елена Кузнецова
Елена Кузнецова — эксперт по сервисному менеджменту (РГУТИС) с 15-летним стажем. Специалист по аудиту отелей и стратегии развития внутреннего туризма.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

