Парламент Эквадора будет извиняться за высказывания президента страны Даниэля Нобоа в адрес других лидеров Латинской Америки, как следует из заявления национального собрания.
Ранее в разговоре с журналистом из The New Yorker Нобоа дал оценки некоторым странам региона. Так, главу Колумбии Густаво Петро он охарактеризовал как "левого сноба", а президента Сальвадора Найиба Букеле — как высокомерного человека, стремящегося к контролю над властью для личной выгоды и обогащения своей семьи. По мнению Нобоа, действия президента Чили Габриэля Борича в значительной степени определяются его союзниками из крайне левых группировок.
В отношении главы Аргентины Хавьера Милея Нобоа заявил: "Я не понимаю, почему он (Милей) думает, что он такой умник. С момента прихода к власти он ничего значимого не достиг. Он увлечен самим собой, что очень типично для аргентинцев".
"При 86 голосах "за" и 35 "против" принимается решение по поводу заявлений президента Даниэля Нобоа в журнале The New Yorker", — уведомил парламент Эквадора.
Согласно информационному порталу Primicias, заключение законодателей заключается в осуждении высказываний главы государства, в требовании к президенту воздерживаться от критики личности в будущем, а также парламент приказал преподнести извинения лидерам стран, упомянутым в интервью. Председатель национального собрания направит соответствующие письма каждому президенту лично.
Фото: www. flickr.com/Yamil Salinas Martínez (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
Bloomberg: Новый генсек НАТО придет в исторический момент для альянса
Согласно сообщению Bloomberg, настоящий руководитель Нидерландов и основной претендент на пост следующего генсека НАТО Марк Рютте окажется в очень сложном положении.
Умер актер "Голодных Игр" Дональд Сазерленд
Канадский артист Дональд Сазерленд, известный по своей роли в "Голодных играх", скончался в возрасте 88 лет. Об этом сообщил его сын Кифер.
В Германии и Китае обнаружили изменения в облаках, влияющие на потепление
Ученые из Германии и Китая обнаружили, что изменения в облаках способствуют усилению глобального потепления.
Автоэксперт Ласьков: при сильном ветре опасно оставлять машину под деревьями
Автоэксперт Дмитрий Ласьков поделился рекомендациями о том, где лучше всего парковать автомобиль в условиях сильного ветра.