Парламент Эквадора будет извиняться за высказывания президента страны Даниэля Нобоа в адрес других лидеров Латинской Америки, как следует из заявления национального собрания.



Ранее в разговоре с журналистом из The New Yorker Нобоа дал оценки некоторым странам региона. Так, главу Колумбии Густаво Петро он охарактеризовал как "левого сноба", а президента Сальвадора Найиба Букеле — как высокомерного человека, стремящегося к контролю над властью для личной выгоды и обогащения своей семьи. По мнению Нобоа, действия президента Чили Габриэля Борича в значительной степени определяются его союзниками из крайне левых группировок.



В отношении главы Аргентины Хавьера Милея Нобоа заявил: "Я не понимаю, почему он (Милей) думает, что он такой умник. С момента прихода к власти он ничего значимого не достиг. Он увлечен самим собой, что очень типично для аргентинцев".



"При 86 голосах "за" и 35 "против" принимается решение по поводу заявлений президента Даниэля Нобоа в журнале The New Yorker", — уведомил парламент Эквадора.



Согласно информационному порталу Primicias, заключение законодателей заключается в осуждении высказываний главы государства, в требовании к президенту воздерживаться от критики личности в будущем, а также парламент приказал преподнести извинения лидерам стран, упомянутым в интервью. Председатель национального собрания направит соответствующие письма каждому президенту лично.

Фото: www. flickr.com/Yamil Salinas Martínez (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)