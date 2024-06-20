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Автоэксперт Ласьков: при сильном ветре опасно оставлять машину под деревьями
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 20:30

Автоэксперт Ласьков: при сильном ветре опасно оставлять машину под деревьями

Автоэксперт Дмитрий Ласьков поделился рекомендациями о том, где лучше всего парковать автомобиль в условиях сильного ветра. По его словам, опасно оставлять машину под деревьями, так как даже крепкие и мощные деревья могут быть повалены ветром или потерять большие ветви, которые способны повредить автомобиль, включая разбитие лобового стекла, сообщает News.Ru.

Ласьков сравнил ситуацию с известным строительным правилом "не стой под стрелой", подчеркивая важность выбора безопасного места для парковки. Он рекомендует использовать многоуровневые паркинги как наиболее защищенные от ветровых порывов. Вместе с тем, эксперт предостерег от парковки в подземных паркингах, которые могут оказаться подтопленными во время сильных дождей.

Фото: geograph.org.uk/M J Richardson (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)

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