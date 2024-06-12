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Дептранс призвал жителей не парковать машины под деревьями
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 18:22

Дептранс призвал жителей не парковать машины под деревьями

Московский Департамент транспорта призвал водителей воздержаться от парковки автомобилей под деревьями в связи с обильными дождями. В своём Telegram-канале "Дептранс. Оперативно" ведомство опубликовало предупреждение, в котором также рекомендует снижать скорость, избегать резких маневров и соблюдать безопасную дистанцию на дороге.

В сообщении подчеркивается необходимость осторожности за рулем: "Воздерживайтесь от стоянки возле деревьев и неустойчивых конструкций, не отвлекайтесь на телефон за рулём". По информации ведомства, дождливая погода в столице продолжится до утра четверга.

Фото: commons.wikimedia.org/ИринаЯ (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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