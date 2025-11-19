Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Иван Рогов Опубликована сегодня в 21:58

Платные парковки расползаются по Подмосковью, как паутина: что ждёт водителей уже в декабре

Новые тарифы платных парковок вводят в девяти городах Подмосковья с 15 декабря — Минтранс региона

С середины декабря в Подмосковье начнётся новый этап развития системы платных парковок. Региональные власти расширяют перечень населённых пунктов, где действует регулируемая стоянка, а вместе с ним — и правила, по которым автомобилисты смогут пользоваться этими зонами. Для водителей это означает новые тарифы, дополнительные возможности для льготников и необходимость заранее позаботиться о разрешениях, чтобы не нарушить порядок оплаты.

Где именно появятся новые парковочные зоны

Министерство транспорта Московской области объявило о запуске дополнительных площадок в девяти населённых пунктах. Речь идёт о Балашихе, Домодедове, Дмитрове, Ивантеевке, Зарайске, Озёрах, Пушкине, Серпухове и селе Ям. Всего в этих городах оборудуют 475 новых мест, среди которых предусмотрены и позиции для водителей с инвалидностью.

Тарифы в разных зонах отличаются: стоимость зависит от того, где именно расположена парковка и к какой категории относится улица. Так, на улице Вокзальной в селе Ям для легковых машин будет действовать ставка 40 рублей в час, для мотоциклов — 20 рублей, для грузовиков — 80. В Ивантеевке, на улице Первомайской, где парковка находится рядом с жилыми домами, расценки ниже: 30 рублей для легковых, 15 — для мототранспорта, 55 — для грузовых машин. Некоторые жители смогут оформить резидентские разрешения через портал "Госуслуги".

Большинство новых точек будут располагаться вдоль региональных дорог, где стоимость фиксированная: 50 рублей в час для легковых, 25 — для мотоциклов и 100 — для грузовиков. По словам представителей ведомства, идея заключается в том, чтобы создать прозрачную и единую систему, понятную для всех автовладельцев.

Кому положены льготы и как их оформить

Отдельно власти отмечают, что владельцы электромобилей, многодетные семьи и мотоциклисты могут парковаться бесплатно — но только при наличии предварительно оформленного разрешения. Процесс получения документа полностью электронный, и это делает систему доступной для большинства жителей региона.

Парковка в праздничные дни и по воскресеньям остаётся бесплатной для всех. Но в обычные дни водителям нужно позаботиться о своевременной оплате: внести средства необходимо в течение 10 минут после того, как автомобиль занял место. Сделать это можно через приложение "Парковки России" или СМС на номер 7757. Нарушителям грозит штраф в размере 2500 рублей.

Сравнение тарифов

Тип зоны Легковые Мототранспорт Грузовые
Жилая (Ивантеевка, Первомайская) 30 ₽/час 15 ₽/час 55 ₽/час
Специальная зона (село Ям, Вокзальная) 40 ₽/час 20 ₽/час 80 ₽/час
Административная зона (региональные дороги) 50 ₽/час 25 ₽/час 100 ₽/час

Как правильно пользоваться платной парковкой

  1. Найдите знак парковки и уточните тариф — информация обычно размещена на табличке рядом.

  2. Припаркуйте автомобиль и запомните номер зоны.

  3. В течение 10 минут откройте приложение "Парковки России".

  4. Выберите тип транспорта и способ оплаты.

  5. При необходимости продлите время стоянки заранее — система не всегда предупреждает об окончании оплаченного периода.

  6. При проживании рядом оформите резидентское разрешение: оно значительно снижает расходы.

Распространённые ошибки и как их избежать

  1. Ошибка: водитель не успел оплатить парковку вовремя.
    Последствие: автоматическая фиксация нарушения и штраф.
    Альтернатива: используйте автоматическую оплату в приложении или напоминания в смартфоне.

  2. Ошибка: отсутствие льготного разрешения у многодетной семьи или владельца электромобиля.
    Последствие: льгота не применяется — плата начисляется как обычному пользователю.
    Альтернатива: заранее оформить разрешение на "Госуслугах".

  3. Ошибка: выбор неправильной зоны тарифа (например, жилой вместо административной).
    Последствие: некорректная оплата, штраф.
    Альтернатива: проверять табличку рядом с конкретным парковочным местом.

А что если парковочных мест всё равно не хватает?

Такое случается в часы пик. В этом случае помогут альтернативы:
• парковочные карманы вдоль дорог;
• перехватывающие парковки возле крупных станций метро и МЦД;
• личные гаражи, боксы или арендованные площадки;
• сервисы длительной аренды машиномест в ЖК.

FAQ

Как оплатить парковку, если нет приложения?
Можно отправить СМС на номер 7757, указав номер зоны и регистрационный знак автомобиля.

Сколько стоит парковка в административной зоне?
50 рублей в час для легковых автомобилей, 25 — для мотоциклов, 100 — для грузовых.

Как получить льготное разрешение?
Оформить документ можно через "Госуслуги", указав документы, подтверждающие право на льготу (например, статус многодетной семьи).

Мифы и правда о платных парковках

Миф: платные парковки нужны только для пополнения бюджета.
Правда: основная цель — упорядочить движение, сократить хаотичную стоянку и повысить доступность мест в центре.

Миф: электромобиль можно ставить бесплатно без разрешения.
Правда: разрешение необходимо — иначе система начислит обычный тариф.

Миф: в воскресенье платных парковок не бывает.
Правда: действительно, по воскресеньям они бесплатные, но в остальные дни работают в обычном режиме.

