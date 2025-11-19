Платные парковки расползаются по Подмосковью, как паутина: что ждёт водителей уже в декабре
С середины декабря в Подмосковье начнётся новый этап развития системы платных парковок. Региональные власти расширяют перечень населённых пунктов, где действует регулируемая стоянка, а вместе с ним — и правила, по которым автомобилисты смогут пользоваться этими зонами. Для водителей это означает новые тарифы, дополнительные возможности для льготников и необходимость заранее позаботиться о разрешениях, чтобы не нарушить порядок оплаты.
Где именно появятся новые парковочные зоны
Министерство транспорта Московской области объявило о запуске дополнительных площадок в девяти населённых пунктах. Речь идёт о Балашихе, Домодедове, Дмитрове, Ивантеевке, Зарайске, Озёрах, Пушкине, Серпухове и селе Ям. Всего в этих городах оборудуют 475 новых мест, среди которых предусмотрены и позиции для водителей с инвалидностью.
Тарифы в разных зонах отличаются: стоимость зависит от того, где именно расположена парковка и к какой категории относится улица. Так, на улице Вокзальной в селе Ям для легковых машин будет действовать ставка 40 рублей в час, для мотоциклов — 20 рублей, для грузовиков — 80. В Ивантеевке, на улице Первомайской, где парковка находится рядом с жилыми домами, расценки ниже: 30 рублей для легковых, 15 — для мототранспорта, 55 — для грузовых машин. Некоторые жители смогут оформить резидентские разрешения через портал "Госуслуги".
Большинство новых точек будут располагаться вдоль региональных дорог, где стоимость фиксированная: 50 рублей в час для легковых, 25 — для мотоциклов и 100 — для грузовиков. По словам представителей ведомства, идея заключается в том, чтобы создать прозрачную и единую систему, понятную для всех автовладельцев.
Кому положены льготы и как их оформить
Отдельно власти отмечают, что владельцы электромобилей, многодетные семьи и мотоциклисты могут парковаться бесплатно — но только при наличии предварительно оформленного разрешения. Процесс получения документа полностью электронный, и это делает систему доступной для большинства жителей региона.
Парковка в праздничные дни и по воскресеньям остаётся бесплатной для всех. Но в обычные дни водителям нужно позаботиться о своевременной оплате: внести средства необходимо в течение 10 минут после того, как автомобиль занял место. Сделать это можно через приложение "Парковки России" или СМС на номер 7757. Нарушителям грозит штраф в размере 2500 рублей.
Сравнение тарифов
|Тип зоны
|Легковые
|Мототранспорт
|Грузовые
|Жилая (Ивантеевка, Первомайская)
|30 ₽/час
|15 ₽/час
|55 ₽/час
|Специальная зона (село Ям, Вокзальная)
|40 ₽/час
|20 ₽/час
|80 ₽/час
|Административная зона (региональные дороги)
|50 ₽/час
|25 ₽/час
|100 ₽/час
Как правильно пользоваться платной парковкой
-
Найдите знак парковки и уточните тариф — информация обычно размещена на табличке рядом.
-
Припаркуйте автомобиль и запомните номер зоны.
-
В течение 10 минут откройте приложение "Парковки России".
-
Выберите тип транспорта и способ оплаты.
-
При необходимости продлите время стоянки заранее — система не всегда предупреждает об окончании оплаченного периода.
-
При проживании рядом оформите резидентское разрешение: оно значительно снижает расходы.
Распространённые ошибки и как их избежать
-
Ошибка: водитель не успел оплатить парковку вовремя.
Последствие: автоматическая фиксация нарушения и штраф.
Альтернатива: используйте автоматическую оплату в приложении или напоминания в смартфоне.
-
Ошибка: отсутствие льготного разрешения у многодетной семьи или владельца электромобиля.
Последствие: льгота не применяется — плата начисляется как обычному пользователю.
Альтернатива: заранее оформить разрешение на "Госуслугах".
-
Ошибка: выбор неправильной зоны тарифа (например, жилой вместо административной).
Последствие: некорректная оплата, штраф.
Альтернатива: проверять табличку рядом с конкретным парковочным местом.
А что если парковочных мест всё равно не хватает?
Такое случается в часы пик. В этом случае помогут альтернативы:
• парковочные карманы вдоль дорог;
• перехватывающие парковки возле крупных станций метро и МЦД;
• личные гаражи, боксы или арендованные площадки;
• сервисы длительной аренды машиномест в ЖК.
FAQ
Как оплатить парковку, если нет приложения?
Можно отправить СМС на номер 7757, указав номер зоны и регистрационный знак автомобиля.
Сколько стоит парковка в административной зоне?
50 рублей в час для легковых автомобилей, 25 — для мотоциклов, 100 — для грузовых.
Как получить льготное разрешение?
Оформить документ можно через "Госуслуги", указав документы, подтверждающие право на льготу (например, статус многодетной семьи).
Мифы и правда о платных парковках
Миф: платные парковки нужны только для пополнения бюджета.
Правда: основная цель — упорядочить движение, сократить хаотичную стоянку и повысить доступность мест в центре.
Миф: электромобиль можно ставить бесплатно без разрешения.
Правда: разрешение необходимо — иначе система начислит обычный тариф.
Миф: в воскресенье платных парковок не бывает.
Правда: действительно, по воскресеньям они бесплатные, но в остальные дни работают в обычном режиме.
