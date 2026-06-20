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Артём Кожин Опубликована сегодня в 13:01

Бесполезные метры в подарок: узнай, как не остаться с машиной, которую некуда приткнуть в новом ЖК

Во дворе нового жилого комплекса уже через пару недель начинает звучать знакомая мелодия: скрип колёс по гравию, хлопок открывающихся дверей и нервные шаги пешеходов между припаркованными машинами. У одной семьи после заселения оказалось, что "картина с парковкой" не совпала с ожиданиями: во двор пришлось обходить между рядами, а в часы пик место найти было так же трудно, как в другом районе — общий ключ от подъезда. ТАСС со ссылкой на опрос строительно-инвестиционной корпорации "Девелопмент-Юг" описывает проблему сухими цифрами, но в жизни это выглядит куда шумнее. Более 60% россиян недовольны парковкой в новых жилых комплексах, и чаще всего речь именно о нехватке мест и хаосе во дворах.

"Если во дворе негласно разрешают "как получится” ставить машины, пешеходам приходится протискиваться между бортами, а у служб и аварийной техники появляются лишние препятствия. Я бы смотрел на расстановку сразу: ширину проходов, наличие организованных маршрутов и понятные места для стоянки, а не на надежды "встанут, как договаривались”. На практике чаще всего спасает не запрет на словах, а грамотная организация парковочного пространства и разметка, чтобы каждый водитель понимал границы без споров".

Строитель, специалист по строительным и ремонту жилых объектов Михаил Волков

Что не устраивает жителей

Более 60% россиян недовольны парковкой в новых жилых комплексах. Для 34% главная причина дискомфорта после заселения — дефицит парковочных мест, когда в реальности машин больше, чем отведённых площадок под стоянку.

Ещё 27% жителей не нравится беспорядочная парковка во дворах. Люди прямо связывают её с ухудшением городской среды и с дополнительными рисками для пешеходов: там, где проходы "разъезжаются”, появляется больше ситуаций, когда ребёнка или коляску приходится обходить между машинами.

Источник — опрос строительно-инвестиционной корпорации "Девелопмент-Юг", при этом ТАСС уточняет: в исследовании участвовали жители мегаполисов, которые купили квартиру в новостройке. То есть речь не о теории, а о реальном быте в новых домах.

Почему парковочное место стало частью "комфортного жилья”

Аналитики отмечают, что россияне всё чаще воспринимают парковочное место не как дополнительную опцию, а как обязательную часть комфортного жилья. Это видно даже по тому, как люди формулируют претензию: дефицит мест воспринимается как "не додали”, а хаос во дворах — как "сделали без понятной логики”.

В типичной ситуации после заселения владельцы начинают сравнивать обещания в момент покупки и картину через пару недель. Если рядом с домом нет работающей схемы парковки, транспорт тянется "туда, где свободнее”, и двор постепенно превращается в стихийную стоянку.

Логика понятна: парковочное место влияет на ежедневные маршруты — от высадки у подъезда до того, как люди идут от машины до входа. Поэтому запрос на организованность становится таким же бытовым, как наличие лифта или нормальный проход в подъезде.

Какие автомобили чаще берут владельцы

В ходе опроса выяснилось, что чаще всего покупают или арендуют крытый паркинг владельцы китайских автомобилей — 38% голосов. На втором месте — жильцы с японскими машинами (21%), а замыкают тройку лидеров российские бренды (18%).

Дальше идут корейские автомобили (11%) и немецкие (8%). Ещё 4% респондентов указали, что владеют машинами других производителей — без разбивки по маркам.

Важно, что речь не о "любви к брендам”, а о том, кому крытый паркинг чаще нужен как решение. В условиях нехватки наружных мест крытая инфраструктура обычно становится первым вариантом, который выбирают те, кто хочет стабильности.

Чем опасна "внутриквартирная” парковочная неразбериха

Когда парковку оставляют на самотёк, двор перестаёт быть пространством для людей — его начинают использовать как временную складскую зону для машин. Жители как раз жалуются на беспорядочную парковку во дворах, которая ухудшает городскую среду и увеличивает риски для пешеходов.

Там, где пешеходные маршруты пересекаются с траекторией машин, больше конфликтов: кто-то вынужден выходить на проезжую часть, кто-то идёт "между рядами”, а в сумерках это особенно заметно. В реальном дворе такие моменты быстро становятся бытовой проблемой, а не "разговором на собрании”.

С практической точки зрения ключ — понятные правила и физически читаемая расстановка: чтобы водитель мог поставить машину без догадок, а пешеход — пройти без манёвров. В этой части важны разметка, маршруты и то, как двор "держит” поток людей и транспорта.

"Критерий "парковка во дворе решает вопрос” работает только на бумаге. Если не хватает мест, люди начнут занимать любые свободные участки, и уже через месяц дворы выглядят как стихийные стоянки. Я бы оценивал планировку и реальную вместимость: сколько мест получается в часы пик, где остаются проходы и как организовано движение внутри квартала. Когда пространства не хватает, без грамотного подхода риски для пешеходов растут, и это быстро превращается в ежедневную проблему для жильцов".

Дизайнер интерьеров, эксперт по оформлению жилых пространств Елена Маркова

FAQ

Вопрос? Сколько жителей недовольны парковкой в новых ЖК?
Ответ: Более 60% россиян.

Вопрос? Что назвали главной причиной дискомфорта после заселения?
Ответ: Дефицит парковочных мест (34%).

Вопрос? Сколько жителей жалуются на беспорядочную парковку во дворах?
Ответ: 27%.

Вопрос? Владельцы каких автомобилей чаще выбирают крытый паркинг?
Ответ: Китайских автомобилей — 38%.

Проверено экспертом: строитель, специалист по строительным и ремонту жилых объектов Михаил Волков

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Автор Артём Кожин
Артём Кожин — инженер-строитель (УГНТУ), эксперт по технадзору с 20-летним опытом. Специалист по энергоэффективным технологиям и аудиту зданий.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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