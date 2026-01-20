Не заплатил сразу — не попал на штраф: платная стоянка теряет карательный характер

В России обсуждается возможное изменение привычных правил оплаты парковок, которое может заметно повлиять на поведение автомобилистов в городах. Речь идёт о механизме, при котором водитель сможет рассчитаться за стоянку не сразу, а спустя некоторое время. Такой подход уже вызывает споры среди экспертов и представителей профильных ведомств. Об этом сообщает ТАСС.

Инициатива с отсрочкой платежа

В Министерстве транспорта РФ готовится законопроект, предусматривающий введение постоплаты за пользование платными парковками. Поводом для разработки документа стал депутатский запрос фракции "Новые люди", на который ведомство дало официальный ответ. Предлагаемые изменения затрагивают закон об организации дорожного движения и предполагают, что водитель сможет оплатить парковочную сессию в течение пяти суток после её завершения.

Авторы идеи исходят из того, что такая модель снизит количество штрафов и конфликтных ситуаций. Нередко автомобилисты сталкиваются с проблемами из-за технических сбоев приложений, отсутствия связи или спешки, когда оплатить стоянку сразу не получается. Возможность рассчитаться позже, по задумке разработчиков, должна сделать систему более гибкой и понятной, особенно с учётом того, что даже на парковке водители нередко сталкиваются с формальными нарушениями и санкциями, включая случаи, когда штрафы выписывают прямо на парковке.

Скепсис экспертов и реальные причины штрафов

Однако в профессиональном сообществе инициатива воспринимается неоднозначно. Член Общественного совета Федерального дорожного агентства Минтранса России Игорь Моржаретто считает, что сама по себе отсрочка платежа не решит ключевую проблему.

"Люди, которые не оплатили парковку, в основном просто не знали, что она платная. И пятидневный срок им бы никак не помог. В данном случае нужна внятная система оповещения, чтобы автомобилист сразу понял, что стоянка не бесплатна", — пояснил эксперт в комментарии "Российской газете".

По его словам, значительная часть нарушений связана не с нежеланием платить, а с недостаточной информированностью. Нечёткие знаки, непривычная разметка или отсутствие очевидных указателей приводят к тому, что водитель узнаёт о платном статусе парковки уже после получения штрафа или других мер воздействия.

Парковка как инструмент управления движением

Отдельно Моржаретто подчёркивает, что платные парковки изначально задумывались не как способ пополнения бюджета. Их основная задача — регулирование транспортных потоков и снижение нагрузки на центральные районы городов. Платный формат заставляет водителей заранее оценивать необходимость поездки и искать альтернативы личному автомобилю.

Если за стоянку нужно платить, часть автомобилистов предпочитает общественный транспорт или перехватывающие парковки. Это снижает плотность движения, упрощает работу экстренных служб и делает городское пространство более предсказуемым. При этом нарушения правил стоянки по-прежнему могут приводить к жёстким последствиям, вплоть до того, что автомобиль эвакуируют на штрафстоянку, независимо от наличия постоплаты.

Введение постоплаты может стать шагом к более лояльной модели взаимодействия с водителями, однако без доработки системы информирования и навигации эффект окажется ограниченным. Законопроекту ещё предстоит обсуждение, в ходе которого будут оцениваться его практические последствия для городов и автомобилистов.