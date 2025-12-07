Петербург превращается в платный лабиринт: парковка теперь роскошь, а не удобство

Платная парковка в Санкт-Петербурге стала частью городской инфраструктуры еще в 2015 году, когда власти начали активно внедрять систему для разгрузки центральных улиц. За прошедшие годы сеть зон для платной стоянки значительно расширилась, а тарифы неоднократно корректировались. Сегодня автомобилистам предлагается несколько удобных способов оплаты без комиссии, включая мобильные приложения, сайт и СМС. Об этом сообщает Комитет по транспорту Санкт-Петербурга.

Где действует платная парковка в Петербурге

Сейчас платные зоны охватывают 652 участка улиц в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах. Общая вместимость парковочного пространства — 47 735 мест, из которых 42 700 предназначены для платной стоянки, а 5035 — для водителей с инвалидностью.

Центральный район располагает 16 294 местами, включая 1642 специальных. В Адмиралтейском районе насчитывается 11 004 места, из которых 1176 адаптированы для маломобильных граждан. В Петроградском районе, включая Крестовский остров, оборудовано 11 304 парковочных места, а на Васильевском острове — 9133, среди которых 1010 предназначены для людей с ограниченными возможностями.

С 15 октября 2025 года тарифы на парковку выросли в среднем в 3,6 раза, аналогично новым зонам платной парковки в Подмосковье, где также корректируют расценки для жителей центральных районов. Городские власти объяснили это решением уменьшить транспортную нагрузку на исторический центр и облегчить поиск свободных мест для местных жителей.

"Изменение тарифов направлено на оптимизацию транспортных потоков и повышение доступности парковочных мест для жителей центральных районов", — говорится в сообщении городского Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

При этом размер штрафов за неуплату остался прежним — 3000 рублей. Согласно ст.37-2 закона Санкт-Петербурга №273-70 от 31 мая 2010 года, штраф налагается на граждан и организации, если пользование платной парковкой осуществляется без внесения платы.

Как оплатить парковку без комиссии

Существует несколько способов внести оплату без комиссии. Важно помнить: при оформлении парковочной сессии необходимо указывать время, через которое планируется покинуть парковку, а не общую продолжительность стоянки. Если часть времени приходится на бесплатный период с 20:00 до 08:00, плата взимается только за время нахождения автомобиля в платные часы.

Неверно указанный номер автомобиля, категория транспортного средства или тариф могут привести к административному штрафу.

Оплата через приложение "Парковки Санкт-Петербурга"

Скачайте приложение в App Store, Google Play или RuStore. Зарегистрируйтесь, указав e-mail, телефон, имя, фамилию и пароль. Подтвердите регистрацию по почте и телефону. Авторизуйтесь, введя e-mail и пароль. Пополните парковочный счет банковской картой. Выберите на карте парковочную зону, где припаркован автомобиль. Укажите номер машины и время стоянки. Проверьте данные и подтвердите оплату.

Приложение определяет зону по геолокации, что упрощает процесс.

Оплата через приложение BSTR

Сервис BSTR (mybstr.ru) позволяет оплачивать парковку автоматически: при выезде с парковки сумма списывается с карты за три секунды.

Порядок действий:

Закажите RFID-метку на сайте или в телеграм-боте. Зарегистрируйтесь в приложении, привязав банковскую карту. Установите RFID-метку на лобовое стекло (при температуре не ниже +15 °C).

"С RFID-меткой шлагбаумы открываются автоматически, а оплата происходит без участия водителя", — отмечается в описании сервиса BSTR.

Как оплатить парковку на сайте parking. spb. ru

Зарегистрируйтесь, указав контактные данные и пароль. Подтвердите регистрацию по e-mail и телефону. Авторизуйтесь в личном кабинете. Пополните счет, выбрав способ оплаты — со счета телефона или банковской карты. На карте сайта выберите парковочную зону. Укажите номер автомобиля и время стоянки. Проверьте параметры платежа и подтвердите оплату.

Сайт позволяет удобно управлять сессиями, а также просматривать историю оплат.

Оплата парковки по СМС

Отправить сообщение можно на короткий номер 3065. Услуга без комиссии доступна абонентам МегаФон, Tele2, Билайн, Йота. У МТС комиссия составляет 10 рублей.

Сервис недоступен для автомобилей с иностранными или советскими номерами.

Пример СМС для оплаты на три часа:

1111*Б567ГГ78*3*В

Для поминутной оплаты указываются часы и минуты:

1111*Б567ГГ78*4*12*В

После отправки приходит подтверждение списания, которое нужно подтвердить. Если сообщение не поступило в течение 10 минут, стоит обратиться в контактный центр по номеру 417-50-00.

Оплата через паркомат

Оплатить можно банковской картой (Visa, MasterCard, "Мир", UnionPay). Наличные не принимаются.

Алгоритм:

Активируйте экран или кнопку на корпусе. Введите номер парковочной зоны. Укажите категорию транспортного средства. Введите госномер автомобиля. Задайте длительность стоянки. Проверьте данные и приложите карту к считывателю.

Талон печатать не нужно: подтверждением служит банковская выписка. Однако изменить или продлить сессию, оплаченной через паркомат, нельзя.

Способы оплаты с комиссией

Комиссия взимается при оплате через:

приложение "Парковки России" ;

банкоматы и отделения СберБанка ;

мобильный банк или интернет-кабинет СберБанк Онлайн.

Эти варианты подходят для тех, кто не использует официальное приложение или сайт, однако взимают дополнительный сбор.

Сравнение способов оплаты парковки

Сравним основные способы по удобству, скорости и условиям:

Приложение "Парковки СПб" - бесплатное, с полной функциональностью (продление, контроль баланса).

BSTR - полностью автоматическое списание, без ручного ввода, но требует RFID-метки.

Сайт parking. spb. ru - удобно для ПК, но требует регистрации.

СМС - просто, но ограничено для некоторых операторов.

Паркоматы - работают офлайн, но без возможности продления.

Таким образом, мобильное приложение остается самым удобным способом для большинства автомобилистов.

Плюсы и минусы системы платной парковки

Платная парковка вызывает споры, но имеет очевидные преимущества:

Плюсы:

снижение количества хаотичных стоянок;

увеличение пропускной способности дорог;

появление свободных мест в центре;

возможность оплаты безналом и онлайн.

Минусы:

рост затрат для автомобилистов;

необходимость адаптации к новым правилам;

технические сложности у пожилых водителей.

"Система платной парковки дисциплинирует водителей и делает город более удобным для пешеходов", — подчеркивается в отчете транспортного комитета.

Советы по оплате парковки

Чтобы избежать штрафов и переплаты, рекомендуется:

Всегда проверять правильность номера автомобиля и зоны. Указывать точное время выезда, а не пребывания. Сохранять чеки и уведомления до завершения стоянки. Использовать только официальные сервисы оплаты. При длительных стоянках выбирать приложения с функцией продления. Помните, что попытки самовольно закрепить место под автомобиль могут закончиться административной ответственностью — ограждать парковочные участки во дворе без разрешения нельзя.

Популярные вопросы о парковке в Санкт-Петербурге

Сколько стоит парковка в центре города?

Тариф зависит от зоны и времени суток, в среднем — от 50 до 200 рублей в час.

Можно ли вернуть деньги за неиспользованное время?

Если оплата произведена через приложение, возврат остатка осуществляется автоматически после завершения сессии.

Как узнать, действует ли платная зона на конкретной улице?

На сайте parking.spb.ru размещена интерактивная карта с обозначением всех зон и тарифов.