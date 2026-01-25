Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Девушка стоит возле машины с открытым капотом
Девушка стоит возле машины с открытым капотом
© Designed by Freepik by diana.grytsku is licensed under public domain
Главная / Авто и мото
Сергей Герасимов Опубликована сегодня в 13:13

Виновник уехал, а платить вам: как не остаться крайним после парковочного ДТП

Повреждение авто на парковке требует официальной фиксации — Уткина автоэксперт

Кто-то задел автомобиль на парковке и исчез — ситуация неприятная, но далеко не редкая. Даже небольшая царапина способна обернуться серьезными расходами, если повреждён кузов или лакокрасочное покрытие. В такие моменты важно не терять самообладание и действовать по понятному алгоритму. Грамотные шаги с самого начала заметно повышают шансы на компенсацию ущерба. Об этом сообщает издание "За рулём".

Почему мелкие ДТП на парковках — не мелочь

Парковки во дворах, у торговых центров и офисных зданий давно стали зоной повышенного риска. Маневрирование в ограниченном пространстве, плохой обзор и спешка приводят к касаниям, после которых виновники часто предпочитают уехать. При этом даже визуально незначительные дефекты могут скрывать повреждения лакокрасочного слоя или геометрии кузова.

Автовладельцы нередко считают такие инциденты несущественными и откладывают разбирательство. Однако практика показывает, что без официальной фиксации добиться возмещения крайне сложно — будь то поиск виновника или попытка компенсировать ущерб через третьих лиц, как это происходит, например, в случаях, когда суды взыскивают компенсацию за повреждённые автомобили во дворах из-за действий обслуживающих организаций, о чём подробно говорится в материале про компенсацию ущерба авто.

Что делать сразу после обнаружения повреждений

Первый шаг — тщательная фиксация произошедшего. Необходимо сфотографировать автомобиль со всех ракурсов, зафиксировать повреждения крупным планом, а также обстановку вокруг: разметку, соседние машины, въезды и выезды с парковки. Эти детали могут сыграть ключевую роль при разборе ситуации.

Далее следует вызвать сотрудников ГАИ. Если автомобиль стоял во дворе жилого дома, допустимо обратиться к участковому. Даже при отсутствии второго участника происшествия оформление обязательно, поскольку именно протокол и схема станут основанием для обращения в страховую компанию или для дальнейших юридических действий.

"Обнаружив царапины или вмятины на автомобиле после стоянки, автовладельцу важно действовать последовательно, ведь это повысит шансы на возмещение ущерба от виновника происшествия", — отмечает директор по коммуникациям ГК АВТОДОМ и ГК АвтоСпецЦентр Анна Уткина.

Если виновник известен или скрылся

Когда второй участник ДТП не уехал, важно сразу зафиксировать его данные. Следует уточнить наличие полиса ОСАГО, записать фамилию, имя, номер телефона и обязательно сфотографировать автомобиль с государственным номером. Это заметно упростит дальнейшее взаимодействие со страховой компанией.

Если же водитель покинул место происшествия, после оформления документов стоит осмотреть территорию на предмет камер видеонаблюдения. Они могут находиться на фасадах домов, шлагбаумах или столбах освещения. Дополнительно полезно опросить свидетелей и обратить внимание на другие автомобили — видеорегистраторы нередко фиксируют подобные инциденты. Важно помнить, что на парковках действуют свои правила, и даже формально второстепенные нарушения могут повлечь последствия, включая эвакуацию, о чём говорится в материале про действия на парковке.

Как работает страховое возмещение

О произошедшем ДТП необходимо уведомить свою страховую компанию в течение трёх дней. Сотрудники подскажут порядок дальнейших действий и перечень необходимых документов. По полису ОСАГО компенсация возможна только в том случае, если виновник установлен и у него есть действующая страховка.

Полис КАСКО в подобных ситуациях даёт больше свободы. Он позволяет получить выплату или направление на ремонт даже тогда, когда виновник не найден. Для этого достаточно предоставить документы от ГАИ и заполнить заявление в страховой компании.

В итоге даже неприятный инцидент на парковке не становится тупиком, если действовать хладнокровно и последовательно. Чёткая фиксация, обращение в компетентные органы и своевременное взаимодействие со страховщиком значительно повышают шансы на полное возмещение ущерба и позволяют избежать лишних затрат.

Автор Сергей Герасимов
Сергей Герасимов — автоюрист (КФУ) с 20-летним стажем. Эксперт по ДТП, защите прав потребителей и спорам со страховыми компаниями. Судебный защитник.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Долгий холостой ход 15 минут повышает риск износа цилиндров — Рэндольф 23.01.2026 в 18:07
Холодный мотор зимой изнашивается в первые минуты: правильный прогрев решает это без фанатизма

Зима приносит вызовы для мотора. Узнайте, как правильно прогревать двигатель, чтобы избежать износа и сохранить мощность — советы инженеров и секреты экспертов.

Читать полностью » 4Runner пятого поколения получил минимум сложной электроники 23.01.2026 в 14:05
Toyota 4Runner пятого поколения держит цену: владельцы объяснили, почему не хотят “новинку”

Сравнение 5-го и 6-го Toyota 4Runner: пятое поколение — эталон надёжности и простоты, шестое — новая сложность и сомнения в долговечности.

Читать полностью » Суды взыскали с УК более 1 млн рублей за падение снега на авто — юристы 23.01.2026 в 14:02
С крыши прилетело — УК попала: как выбить до миллиона рублей за разбитый снегом автомобиль

Падение снега или сосулек на автомобиль во дворе может привести к крупным убыткам, но при грамотных действиях их можно взыскать с управляющей компании.

Читать полностью » Подержанные авто за 2–3 млн рублей продаются быстрее ряда сегментов — автоаналитики 23.01.2026 в 13:40
Перекупы не успевают моргнуть — вторичный рынок сметает эти авто за 2–3 млн без пауз

Рынок подержанных автомобилей в России показывает высокую активность: аналитики выяснили, какие бренды и модели в сегменте 2–3 млн рублей продаются быстрее.

Читать полностью » Дрель, шуруповерт или зубная паста: лучший способ отполировать фары 23.01.2026 в 13:36

Автоэксперт Вячеслав Субботин рассказал MosTimes, как самостоятельно отполировать фары автомобиля.

Читать полностью » Серийные двигатели проехали более 1 млн миль без капремонта — автомеханики 23.01.2026 в 13:30
Их пытались убить километрами — не вышло: двигатели, которым износ оказался не по зубам

Какие моторы смогли пройти более миллиона километров без капитального ремонта и какие инженерные решения сделали их символами надежности.

Читать полностью » Онлайн-навигаторы объединяют данные ведомств и водителей — автоэксперты 23.01.2026 в 13:25
Онлайн-навигаторы 2026 года незаметно берут управление на себя — водитель видит лишь результат

Онлайн-навигаторы в 2026 году умеют больше, чем кажется: от умной маршрутизации до персональных подсказок и точных данных о пробках.

Читать полностью » Mazda3 Carbon Edition 2026 получила полный привод в базе — Autoblog 22.01.2026 в 20:11
Тёмные акценты сделали Mazda3 дороже класса — один элемент внутри разделит мнения

Mazda3 Carbon Edition 2026 снова возвращает интерес к компактным седанам: полный привод в базе, 2,5‑литровый мотор 186 л.с., премиальный салон и цена от $30 210.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Район Дэншикоу рядом с Ванфуцзин подходит для первого знакомства с Пекином
Дом
Посудомоечные средства с отдушками застревают в силиконе — Бранди Грюнер
Дом
Прочность напольного покрытия зависит от материала и технологии укладки — Spruce
Наука
Астрономы обнаружили признаки гигантской экзолуны у далёкой планеты – arXiv
Питомцы
Собаки распознают несправедливое отношение в ситуациях с наградой — Le Mag du Chien
Красота и здоровье
Наблюдения отмечают более низкую глюкозу после лечения зубных каналов — стоматолог Ниранджан
Еда
Яблочное пюре добавляет влаги говяжьему жаркому — Tasting Table
Туризм
Однодневные поездки помогли женщине справиться с бессонницей — турэксперты
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet