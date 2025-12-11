Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© mos.ru by Без автора is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Сергей Герасимов Опубликована сегодня в 8:25

Поставил машину — потерял 5000: как штрафы превратились в новый налог на жизнь

Платные парковки охватили 652 улицы в Петербурге — Комитет по транспорту

Нарушение правил парковки и остановки — одна из самых распространённых причин получения штрафов среди водителей. Особенно строго такие нарушения наказываются в крупных городах, где плотный трафик и ограниченное количество парковочных мест. Санкт-Петербург не стал исключением: здесь действуют собственные правила, тарифы и порядок обжалования штрафов, которые стоит знать каждому автомобилисту. Об этом сообщает Autonews.

Размер штрафов за парковку в Санкт-Петербурге

В России действует единый размер штрафа за парковку на местах, предназначенных для инвалидов. Согласно ч. 2 ст. 12.19 КоАП РФ, он составляет 5000 рублей. Однако в Санкт-Петербурге и Москве предусмотрены более высокие штрафы за другие нарушения правил остановки и стоянки. Например, за неправильную парковку в этих городах может быть назначен штраф до 3000 рублей, тогда как в большинстве регионов страны аналогичное нарушение обойдётся водителю в 500 рублей.

Значительные санкции применяются и в отношении нарушений, связанных с платными парковками. В соответствии со ст. 37-2 закона Санкт-Петербурга № 273-70 от 31 мая 2010 года, водитель может быть привлечён к ответственности, если не оплатил парковку, ввёл неверный номер автомобиля, выбрал неправильную зону или заплатил меньше установленной суммы.

"Если транспортное средство находится на парковке без оплаты или с ошибочно указанным регистрационным номером, это расценивается как неоплата услуги и влечёт наложение штрафа", — говорится в разъяснении Комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

Санкции предусмотрены также за несвоевременную оплату — если с момента постановки автомобиля прошло более 15 минут, а также за превышение оплаченного времени более чем на 10 минут. Продлить сессию парковки необходимо заранее, до окончания текущей.

Платные парковки: где и как действуют

Система платных парковок в Санкт-Петербурге начала работу в 2015 году. Сегодня она охватывает 652 участка в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах. Главная цель проекта — снизить нагрузку на центр города и освободить места для местных жителей. С 15 октября 2025 года тарифы на парковку легковых автомобилей выросли в некоторых зонах до 3,6 раза, однако штрафы за нарушение остались прежними. Подробнее о росте цен и новых правилах можно узнать в материале о тарифах на парковку в Петербурге.

Проверить наличие штрафов можно несколькими способами:

  • через личный кабинет на сайте parking. spb. ru,
  • в мобильном приложении "Парковки Санкт-Петербурга",
  • на портале gosuslugi. ru — после регистрации и добавления данных о транспортном средстве.

"Информация о начисленных штрафах отображается автоматически после фиксации нарушения. Пользователь получает уведомление и может сразу оплатить его онлайн", — отмечается в материалах Комитета по транспорту.

Как обжаловать штраф за парковку в Санкт-Петербурге

Согласно ч. 1 ст. 30.3 КоАП РФ, обжаловать постановление о штрафе можно в течение десяти дней с момента получения копии постановления. На сайте parking. spb. ru уточняется, что срок отсчёта начинается именно с даты получения документа, а не с момента появления уведомления на портале госуслуг или в приложении.

Существует два законных способа обжаловать штраф:

  1. Подать жалобу начальнику управления административной практики Комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

  2. Обратиться в суд общей юрисдикции по месту совершения нарушения.

Через Комитет по транспорту

Жалобу можно отправить почтой на адрес: Санкт-Петербург, ул. Исполкомская, д. 16, литера А, 191024, либо оставить в специальном ящике для корреспонденции в том же здании. Приём документов ведётся по будням с 9:00 до 18:00 (в пятницу — до 17:00). Также допускается подача документов лично или через представителя, однако в электронном виде подать жалобу пока нельзя.

"Законодательством не предусмотрена подача жалобы в электронной форме. Все обращения принимаются исключительно на бумажных носителях", — говорится на официальном сайте правительства Санкт-Петербурга.

Через суд

Подать жалобу в суд можно лично, через представителя или по почте. Закон не требует строго установленной формы документа, но рекомендуется указать:
— наименование суда,
— сведения о заявителе и других участниках дела,
— данные о постановлении,
— основания для пересмотра,
— требования заявителя,
— перечень прилагаемых документов.

Жалоба должна быть подписана самим заявителем или его представителем. Если интересы водителя представляет адвокат, к документу прилагается ордер; если другой представитель — доверенность с чётким указанием полномочий.

Сроки рассмотрения жалобы

В соответствии со ст. 30.5 КоАП РФ, жалоба рассматривается:

  • в течение 10 дней — начальником управления административной практики Комитета по транспорту Санкт-Петербурга;

  • в течение 2 месяцев — судом общей юрисдикции.

Результатом рассмотрения может стать как отмена постановления, так и оставление его в силе. В любом случае заявителю направляется официальный ответ с мотивировочной частью решения.

Плюсы и минусы платных парковок

С введением платных парковок в Петербурге водители и жители города разделились во мнениях. Одни считают, что это справедливая мера, способствующая порядку на улицах, другие — что это дополнительная финансовая нагрузка. В ряде регионов, например в Ярославской области, штрафы за неоплату парковки достигают 2500 рублей, что подтверждается материалом о правилах платной парковки в Ярославле.

Преимущества:

  • Появилось больше свободных мест для жителей центра.

  • Улучшилась транспортная доступность.

  • Уменьшилось количество нарушений правил парковки.

  • Средства от сборов направляются на благоустройство улиц.

Недостатки:

  • Повышенная стоимость парковки на центральных улицах.

  • Не всегда корректная работа системы фиксации нарушений.

  • Отсутствие достаточного количества альтернативных парковочных зон.

Таким образом, система платных парковок стала важным инструментом регулирования транспортного потока, но требует дальнейшей доработки.

Сравнение: штрафы в Санкт-Петербурге и других регионах

В большинстве российских городов штраф за неправильную парковку составляет 500 рублей. В Москве и Санкт-Петербурге он может достигать 3000 рублей, а за парковку на месте для инвалидов — 5000 рублей. Это объясняется повышенной транспортной нагрузкой и ограниченным количеством мест в мегаполисах.

Дополнительно, в столицах действуют региональные законы, регулирующие платные парковки, что даёт муниципалитетам право устанавливать свои тарифы и порядок взимания штрафов. В регионах же регулирование чаще всего осуществляется на федеральном уровне.

Советы по обжалованию штрафа за парковку

  1. Всегда проверяйте корректность данных в постановлении: дату, место, номер автомобиля.

  2. Соберите доказательства, подтверждающие вашу правоту (чеки, фотографии, видео).

  3. Не откладывайте подачу жалобы — срок всего 10 дней.

  4. Сохраняйте копию жалобы и квитанции об отправке.

  5. При необходимости обратитесь за помощью к юристу, специализирующемуся на административных делах.

"При правильном оформлении документов и наличии доказательств обжалование штрафа — вполне реальная процедура, которая часто завершается в пользу водителя", — отмечают специалисты юридических консультаций.

Популярные вопросы о штрафах за парковку в Санкт-Петербурге

1. Можно ли оплатить штраф со скидкой 50 %?
Да, если оплатить его в течение 20 дней с момента вынесения постановления, действует федеральная скидка.

2. Что делать, если штраф пришёл по ошибке?
Необходимо подать жалобу в установленном порядке и приложить подтверждающие документы, например, фото автомобиля, который в момент фиксации находился в другом месте.

3. Как узнать, есть ли у меня неоплаченные штрафы?
Информацию можно проверить через портал gosuslugi. ru, сайт parking. spb. ru или мобильное приложение "Парковки Санкт-Петербурга".

4. Можно ли подать жалобу онлайн?
Пока нет. Электронная форма подачи жалобы не предусмотрена законодательством.

