Поставил машину — потерял 5000: как штрафы превратились в новый налог на жизнь

Нарушение правил парковки и остановки — одна из самых распространённых причин получения штрафов среди водителей. Особенно строго такие нарушения наказываются в крупных городах, где плотный трафик и ограниченное количество парковочных мест. Санкт-Петербург не стал исключением: здесь действуют собственные правила, тарифы и порядок обжалования штрафов, которые стоит знать каждому автомобилисту. Об этом сообщает Autonews.

Размер штрафов за парковку в Санкт-Петербурге

В России действует единый размер штрафа за парковку на местах, предназначенных для инвалидов. Согласно ч. 2 ст. 12.19 КоАП РФ, он составляет 5000 рублей. Однако в Санкт-Петербурге и Москве предусмотрены более высокие штрафы за другие нарушения правил остановки и стоянки. Например, за неправильную парковку в этих городах может быть назначен штраф до 3000 рублей, тогда как в большинстве регионов страны аналогичное нарушение обойдётся водителю в 500 рублей.

Значительные санкции применяются и в отношении нарушений, связанных с платными парковками. В соответствии со ст. 37-2 закона Санкт-Петербурга № 273-70 от 31 мая 2010 года, водитель может быть привлечён к ответственности, если не оплатил парковку, ввёл неверный номер автомобиля, выбрал неправильную зону или заплатил меньше установленной суммы.

"Если транспортное средство находится на парковке без оплаты или с ошибочно указанным регистрационным номером, это расценивается как неоплата услуги и влечёт наложение штрафа", — говорится в разъяснении Комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

Санкции предусмотрены также за несвоевременную оплату — если с момента постановки автомобиля прошло более 15 минут, а также за превышение оплаченного времени более чем на 10 минут. Продлить сессию парковки необходимо заранее, до окончания текущей.

Платные парковки: где и как действуют

Система платных парковок в Санкт-Петербурге начала работу в 2015 году. Сегодня она охватывает 652 участка в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах. Главная цель проекта — снизить нагрузку на центр города и освободить места для местных жителей. С 15 октября 2025 года тарифы на парковку легковых автомобилей выросли в некоторых зонах до 3,6 раза, однако штрафы за нарушение остались прежними. Подробнее о росте цен и новых правилах можно узнать в материале о тарифах на парковку в Петербурге.

Проверить наличие штрафов можно несколькими способами:

через личный кабинет на сайте parking. spb. ru,

в мобильном приложении "Парковки Санкт-Петербурга",

на портале gosuslugi. ru — после регистрации и добавления данных о транспортном средстве.

"Информация о начисленных штрафах отображается автоматически после фиксации нарушения. Пользователь получает уведомление и может сразу оплатить его онлайн", — отмечается в материалах Комитета по транспорту.

Как обжаловать штраф за парковку в Санкт-Петербурге

Согласно ч. 1 ст. 30.3 КоАП РФ, обжаловать постановление о штрафе можно в течение десяти дней с момента получения копии постановления. На сайте parking. spb. ru уточняется, что срок отсчёта начинается именно с даты получения документа, а не с момента появления уведомления на портале госуслуг или в приложении.

Существует два законных способа обжаловать штраф:

Подать жалобу начальнику управления административной практики Комитета по транспорту Санкт-Петербурга. Обратиться в суд общей юрисдикции по месту совершения нарушения.

Через Комитет по транспорту

Жалобу можно отправить почтой на адрес: Санкт-Петербург, ул. Исполкомская, д. 16, литера А, 191024, либо оставить в специальном ящике для корреспонденции в том же здании. Приём документов ведётся по будням с 9:00 до 18:00 (в пятницу — до 17:00). Также допускается подача документов лично или через представителя, однако в электронном виде подать жалобу пока нельзя.

"Законодательством не предусмотрена подача жалобы в электронной форме. Все обращения принимаются исключительно на бумажных носителях", — говорится на официальном сайте правительства Санкт-Петербурга.

Через суд

Подать жалобу в суд можно лично, через представителя или по почте. Закон не требует строго установленной формы документа, но рекомендуется указать:

— наименование суда,

— сведения о заявителе и других участниках дела,

— данные о постановлении,

— основания для пересмотра,

— требования заявителя,

— перечень прилагаемых документов.

Жалоба должна быть подписана самим заявителем или его представителем. Если интересы водителя представляет адвокат, к документу прилагается ордер; если другой представитель — доверенность с чётким указанием полномочий.

Сроки рассмотрения жалобы

В соответствии со ст. 30.5 КоАП РФ, жалоба рассматривается:

в течение 10 дней — начальником управления административной практики Комитета по транспорту Санкт-Петербурга;

в течение 2 месяцев — судом общей юрисдикции.

Результатом рассмотрения может стать как отмена постановления, так и оставление его в силе. В любом случае заявителю направляется официальный ответ с мотивировочной частью решения.

Плюсы и минусы платных парковок

С введением платных парковок в Петербурге водители и жители города разделились во мнениях. Одни считают, что это справедливая мера, способствующая порядку на улицах, другие — что это дополнительная финансовая нагрузка. В ряде регионов, например в Ярославской области, штрафы за неоплату парковки достигают 2500 рублей, что подтверждается материалом о правилах платной парковки в Ярославле.

Преимущества:

Появилось больше свободных мест для жителей центра.

Улучшилась транспортная доступность.

Уменьшилось количество нарушений правил парковки.

Средства от сборов направляются на благоустройство улиц.

Недостатки:

Повышенная стоимость парковки на центральных улицах.

Не всегда корректная работа системы фиксации нарушений.

Отсутствие достаточного количества альтернативных парковочных зон.

Таким образом, система платных парковок стала важным инструментом регулирования транспортного потока, но требует дальнейшей доработки.

Сравнение: штрафы в Санкт-Петербурге и других регионах

В большинстве российских городов штраф за неправильную парковку составляет 500 рублей. В Москве и Санкт-Петербурге он может достигать 3000 рублей, а за парковку на месте для инвалидов — 5000 рублей. Это объясняется повышенной транспортной нагрузкой и ограниченным количеством мест в мегаполисах.

Дополнительно, в столицах действуют региональные законы, регулирующие платные парковки, что даёт муниципалитетам право устанавливать свои тарифы и порядок взимания штрафов. В регионах же регулирование чаще всего осуществляется на федеральном уровне.

Советы по обжалованию штрафа за парковку

Всегда проверяйте корректность данных в постановлении: дату, место, номер автомобиля. Соберите доказательства, подтверждающие вашу правоту (чеки, фотографии, видео). Не откладывайте подачу жалобы — срок всего 10 дней. Сохраняйте копию жалобы и квитанции об отправке. При необходимости обратитесь за помощью к юристу, специализирующемуся на административных делах.

"При правильном оформлении документов и наличии доказательств обжалование штрафа — вполне реальная процедура, которая часто завершается в пользу водителя", — отмечают специалисты юридических консультаций.

Популярные вопросы о штрафах за парковку в Санкт-Петербурге

1. Можно ли оплатить штраф со скидкой 50 %?

Да, если оплатить его в течение 20 дней с момента вынесения постановления, действует федеральная скидка.

2. Что делать, если штраф пришёл по ошибке?

Необходимо подать жалобу в установленном порядке и приложить подтверждающие документы, например, фото автомобиля, который в момент фиксации находился в другом месте.

3. Как узнать, есть ли у меня неоплаченные штрафы?

Информацию можно проверить через портал gosuslugi. ru, сайт parking. spb. ru или мобильное приложение "Парковки Санкт-Петербурга".

4. Можно ли подать жалобу онлайн?

Пока нет. Электронная форма подачи жалобы не предусмотрена законодательством.