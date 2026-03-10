Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Иван Рогов Опубликована сегодня в 17:10

Кошелёк определяет вину: в стране обсуждают новые правила наказания за неоплаченную стоянку

В России предлагают ввести штрафы за неоплаченную платную парковку в зависимости от дохода граждан, сделав их едиными по всей стране. Однако автоэксперт Егор Васильев считает, что прежде следует устранить технические и организационные проблемы в самой системе. По его мнению, водители часто сталкиваются с трудностями при оплате и определении зон парковки из-за нестабильного интернета, снега или ошибок геолокации. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб ранее высказал идею ТАСС. Васильев подчеркнул, что текущие штрафы уже высоки, а дифференциация по доходам больше подходит для опасных нарушений, таких как превышение скорости. Он отметил практические сложности: для неработающих владельцев дорогих авто штраф может быть минимальным.

"Сначала необходимо навести порядок в самой системе платных парковок. Периодически возникают сложности с оплатой — например, из-за нестабильного интернет-соединения. Бывают ситуации во время снегопада, когда сложно определить, является ли конкретное место платной парковкой. Кроме того, многие водители оплачивают стоянку через приложение, где все привязано к геолокации, и здесь также возможны ошибки. Пока водитель пытается разобраться, проходит несколько минут, и его уже могут оштрафовать", — подчеркнул автоэксперт Егор Васильев.

В крупных городах сохраняется дефицит парковок, плотный трафик и другие ограничения. По словам Васильева, система платных парковок требует большей понятности и удобства перед любыми изменениями в штрафах. Это позволит избежать необоснованных наказаний и повысить эффективность мер.

Автор Иван Рогов
Иван Рогов — автоэксперт, инженер (МГТУ ГА) с 15-летним стажем. Специалист по безопасности и тех-аудиту. Провел 500+ тест-драйвов и глубоких обзоров.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

