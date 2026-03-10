Кошелёк решает всё: новая система штрафов за парковку может обернуться полным провалом

Идея ввести персонализированные штрафы за неоплату парковки, привязанные к доходу водителя, рискует оказаться практически невыполнимой на практике. Автоюрист Лев Воропаев подчеркивает, что оперативная проверка реального имущественного положения граждан представляет огромную сложность, особенно для неофициально трудоустроенных россиян. Эксперт предлагает сохранить региональную дифференциацию штрафов, которая уже существует и проще в реализации. Об этом сообщает EcoSever.

По словам Воропаева, единый штраф по всей стране может спровоцировать экономические перекосы, особенно в мегаполисах с высоким спросом на парковочные места. В таких городах, как Москва, гражданам окажется выгоднее платить штраф, чем оплачивать парковку. Как отметил специалист, федеральный подход требует взвешенного анализа, чтобы не навредить экономически сильным регионам.

"Вы представляете, что значит выявить доходы конкретного гражданина? Доказать факт его имущественного состояния вряд ли возможно оперативно. А штраф нужно внести достаточно быстро. Я думаю, это будет непосильная задача для соответствующих структур", — отметил Воропаев.

Воропаев допускает теоретическую возможность унификации штрафов в рамках систематизации правил парковок, но подчеркивает необходимость сохранения баланса. По его мнению, модель с дифференциацией для Москвы, Санкт-Петербурга и регионов уже доказала эффективность в административном праве. Такой подход минимизирует риски и учитывает социальные реалии.