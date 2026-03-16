Штраф
Андрей Власов Опубликована сегодня в 19:29

Асфальт кончился — начались проблемы: заезд на мягкий грунт активирует жесткие санкции закона

Парковка транспортных средств на озелененных территориях во дворах признается грубым нарушением природоохранных норм, которое наказывается административными штрафами. Для эффективного воздействия на нарушителей жильцам важно понимать правовой статус придомовой территории и функции ответственных ведомств. Процедура фиксации подобных инцидентов требует четкого понимания цепочки взаимодействия с городскими службами. Об этом сообщается на сайте MoneyTimes.

Для решения проблемы эксперты рекомендуют обращаться в региональную природоохранную инспекцию, так как именно этот орган уполномочен контролировать состояние зеленых насаждений. Специалисты ведомства сверяют адрес с официальной картой озеленения, определяя, является ли спорный участок газоном по документам.

"В большинстве регионов есть природоохранная инспекция, она осуществляет контроль за содержанием газонов, зеленых насаждений, постановка машины на парковку на газон это нарушение природоохранного законодательства. Штрафы довольно довольно существенные за такое нарушение", — сказала Евгения Юнисова.

По словам сопредседателя партнерства "Управдом", ответственность за текущее состояние придомовых участков несут эксплуатирующие организации или ТСЖ. Существует альтернативный путь решения вопроса: легализация парковочного пространства через установку шлагбаумов, нанесение разметки и полноценное благоустройство двора. Как подчеркнула эксперт, комплексный подход к организации пространства позволяет избежать конфликтов между соседями и защитить экологический облик жилых кварталов.

Автор Андрей Власов
Андрей Власов — эксперт по городскому планированию и ГМУ с 20-летним стажем. Руководил проектами "Умный город" и "Комфортная городская среда".
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

