Правильное использование ручника
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Александр Михайлов Опубликована сегодня в 20:53

Этот узел изнашивается незаметно — и ручник перестаёт держать

Ручной тормоз может терять эффективность из-за износа задних колодок — автомеханики

Ручной тормоз редко привлекает к себе внимание — до тех пор, пока автомобиль внезапно не начинает "ползти" даже на небольшом уклоне. Водитель тянет рычаг сильнее, считает щелчки, но уверенности всё равно нет. Многие сразу готовятся к поездке на СТО, хотя проблема не всегда требует вмешательства специалистов. Об этом сообщает дзен-канал "Пит-стоп".

Почему ручник перестаёт держать

Со временем эффективность стояночного тормоза действительно снижается, и причин у этого может быть несколько. Одна из самых распространённых — ослабление натяжения троса, которое происходит из-за естественного износа. Трос расположен под днищем автомобиля, постоянно контактирует с влагой, грязью и реагентами, а смазка на нём со временем теряет свои свойства.

Дополнительный фактор — неравномерный износ задних тормозных колодок. В такой ситуации трос при каждом использовании натягивается с разным усилием, из-за чего система перестаёт фиксировать колёса одинаково. Это особенно заметно на автомобилях с большим пробегом.

Как устроен стояночный тормоз

Конструкция ручника довольно проста. В салоне расположен рычаг с кнопкой и фиксирующей защёлкой. Он соединён с металлической тягой и коромыслом, к которому крепится трос. Сам трос тянется к задним тормозным механизмам и воздействует исключительно на заднюю ось, не имея связи с основной тормозной системой.

При исправной работе колёса начинают уверенно блокироваться уже на втором щелчке рычага, а на четвёртом достигается максимальная фиксация. Если этого не происходит, значит, система требует внимания.

Когда проблема действительно серьёзная

Иногда ручник перестаёт работать из-за обрыва троса или заклинивания его наконечников. Чаще всего это случается после резкого аварийного торможения. В таких случаях тяга теряет подвижность, и без сервиса уже не обойтись.

Игнорировать подобные неисправности опасно. Автомобиль может самопроизвольно покатиться даже на незначительном уклоне, поэтому специалисты советуют при серьёзных поломках менять трос сразу парой, чтобы сохранить равномерное натяжение.

Регулировка без поездки на СТО

Если ручник срабатывает, но плохо удерживает машину, причина нередко кроется именно в ослабленном натяжении. При обычной эксплуатации, без движения с поднятым ручником, колодки изнашиваются медленно, и вмешательство в тормозные механизмы не требуется.

В этом случае водитель может обойтись простой регулировкой. Достаточно аккуратно снять кожух ручника в салоне, опустить рычаг в исходное положение и найти регулировочную гайку. С помощью трубчатого ключа её подтягивают на несколько оборотов, проверяя результат после каждого шага. Такой подход позволяет вернуть нормальную работу стояночного тормоза без лишних затрат и визита в сервис.

