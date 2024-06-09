Несколько сотен человек вышли на улицы Парижа, чтобы выразить протест против победы правой партии "Национальное объединение" на выборах в Европарламент во Франции, передаёт агентство Франс Пресс.

Агентство сообщает, что несколько сотен человек собрались на площади Республики в Париже, протестуя против уверенной победы на европейских выборах партии "Национальное объединение".

Отмечается, что на протестах были замечены флаги экологистов, студенческого профсоюза UNEF, Социалистической партии Франции, партии "Непокорившаяся Франция", а также флаги Палестины.

Фото:commons.wikimedia.org/Chadi saad(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)