Несколько сотен человек вышли на улицы Парижа, чтобы выразить протест против победы правой партии "Национальное объединение" на выборах в Европарламент во Франции, передаёт агентство Франс Пресс.
Агентство сообщает, что несколько сотен человек собрались на площади Республики в Париже, протестуя против уверенной победы на европейских выборах партии "Национальное объединение".
Отмечается, что на протестах были замечены флаги экологистов, студенческого профсоюза UNEF, Социалистической партии Франции, партии "Непокорившаяся Франция", а также флаги Палестины.
Фото:commons.wikimedia.org/Chadi saad(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
Аддо Иро: Нигер хочет разместить у себя военную базу РФ
Нигер заинтересован в размещении на своей территории полноценной военной базы России. Об этом заявил почётный консул Российской Федерации в республике, Аддо Иро.
Оппозиционное движение ANO выиграло выборы в ЕП в Чехии
Победителем выборов в Европарламент в Чехии стало оппозиционное движение ANO ("Акция недовольных граждан"), которое получило 26,1% голосов избирателей и выиграло 7 мест в ЕП.
New Atlas: зафиксирован странный повторяющийся сигнал из космоса
Австралийские учёные зафиксировали странный повторяющийся сигнал из космоса, предположительно исходящий от необычной нейтронной звезды.
Молочные продукты и злаки могут вызывать скрытую непереносимость
Не только аллергию, но и пищевую непереносимость могут вызывать определённые продукты. Эти состояния имеют разные механизмы и последствия.