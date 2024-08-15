Прокуратура Парижа начала расследование после жалобы Хелиф на кибербуллинг

Парижская прокуратура начала расследование после жалобы на травлю в интернете олимпийской чемпионки по боксу из Алжира Иман Хелиф, провалившей гендерный тест на чемпионате мира в 2023 году.
"Расследование было начато Национальным центром по борьбе с ненавистью в интернете по факту "травли в интернете по гендерному признаку, публичных оскорблений по гендерному признаку, публичных провокаций к дискриминации и публичных оскорблений по признаку происхождения", — приводит текст из сообщения прокуратуры РИА Новости.
Расследование проводит Центральное управление по борьбе с преступлениями против человечности и преступлениями на почве ненависти.
В 1/4 финала Хелиф выиграла бой у венгерки Луце Хамори. В трансляцию боя попал момент, где Хамори жалуется тренеру: "Я не смогу его победить, это мужчина".
Фото: commons. wikimedia.org/Pablo Tupin-Noriega (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license).
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