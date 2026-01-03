Поехал в Париж “за Лувром” — а потом открыл места, которые теперь впечатляют сильнее

Париж часто представляют городом застывших традиций, но на самом деле он меняется — медленно, упрямо и по-своему. Здесь по-прежнему чтят прошлое, но аккуратно встраивают в него новые привычки, районы и культурные смыслы. Именно в этом балансе и заключается его особое обаяние: Париж остаётся Парижем, даже когда обновляется. Об этом сообщает The New York Times.

Первое правило: как вести себя и говорить

Даже если вы не владеете французским, одно слово стоит выучить обязательно — bonjour. Его говорят при входе в магазин, кафе, отель и при любом обращении к сотрудникам сферы услуг. Вежливое merci после помощи — норма, а если вы случайно кого-то задели, уместно сказать désolé. Город становится всё более дружелюбным к англоговорящим, но вопрос parlez-vous anglais? всегда воспринимается лучше, чем резкий переход на английский.

Культура: не только Лувр

Лувр знают все, но культурная карта Парижа давно вышла за рамки классических символов. Среди заметных новых институций — Fondation Louis Vuitton, открытый в 2014 году в здании Фрэнка Гери, и Bourse de Commerce, переосмысленный Тадао Андо в 2021-м. Fondation Cartier недавно переехал в район Пале-Рояль, добавив ещё одну точку притяжения в центре города.

В квартале Маре сосредоточено сразу несколько сильных музеев: Музей охоты и природы с его эксцентричной экспозицией, Музей истории Парижа (вход бесплатный), Национальный музей Пикассо и Maison Européenne de la Photographie. Здесь же работают ведущие галереи — от Marian Goodman до Perrotin. Центр Помпиду временно закрыт на реконструкцию до 2030 года, но это лишь повод исследовать соседние пространства.

Вдоль Тюильри вы найдёте Музей Орсе, Музей декоративного искусства, Jeu de Paume и Оранжери с легендарными "Кувшинками" Моне. В 16-м округе сосредоточены Музей современного искусства Парижа, Palais de Tokyo и музей моды Palais Galliera.

Природа внутри города

Для прогулок местные часто выбирают Buttes-Chaumont — парк с крутыми холмами, мостами и панорамами, созданный на месте бывшего карьера. Parc de la Villette, наоборот, плоский и просторный, с архитектурными "фоли" Бернара Чуми, научным музеем и небольшим фермерским уголком с животными.

Канал Сен-Мартен и Bassin de la Villette давно стали местом встреч, пикников и неспешных прогулок. Здесь же можно арендовать лодку и проплыть по каналу Л'Урк. На левом берегу Сад растений предлагает оранжереи, Национальный музей естественной истории и один из старейших зоопарков Европы.

Шопинг без суеты

Парижские универмаги — это не просто магазины, а архитектурные и культурные символы. Printemps, Le Bon Marché, Galeries Lafayette и обновлённая La Samaritaine предлагают всё - от моды до гастрономии. Для более современного шопинга подойдут Merci, Dover Street Market или концептуальные бутики, появившиеся в последние годы.

Еда, напитки и террасы

Французская классика никуда не исчезла: жареная курица, чечевица, простые бистро-блюда по-прежнему легко найти в Les Arlots или Le Cadoret. Но новое поколение шефов активно переосмысливает традиции — стоит обратить внимание на L'Orillon, Paloma или Ake.

Чаевые не обязательны: сервис включён в счёт, но небольшая благодарность всегда уместна. Парижане обожают сидеть на террасах — независимо от погоды. После 2020 года уличные пристройки сделали этот формат ещё популярнее.

Для знакомства с кухней подойдут гастрономические туры Paris by Mouth.

"""Туры помогают понять, почему эти продукты и блюда так важны для французской кухни""", — отмечает основательница проекта Мег Зимбек.

Любителям кофе подойдут прогулочные туры OK Coffee, а ценителям вина — бары à vin, где Париж считается мировым центром натурального вина.

Передвижение: пешком, на метро и велосипеде

Метро Парижа — это 16 линий и более 300 станций. С июня 2024 года линия 14 напрямую соединяет центр с аэропортом Орли. Работает метро примерно с 05:00 до 01:00, по выходным — дольше.

Batobus предлагает удобный маршрут по Сене с остановками у главных достопримечательностей. Город также активно развивает велосипедную инфраструктуру: более 1 000 км велодорожек и система Vélib' с тысячами велосипедов и электробайков.

Однодневные поездки

Из Парижа легко выбраться на день: Фонтенбло с замком и лесами, Живерни с садами Клода Моне (лучше весной), парк де Со с сакурой, или гастрономические направления вроде Le Doyenné в Сен-Врене.

Когда ехать и чего остерегаться

Плохого сезона в Париже нет. Весна — время цветущих парков и пикников, лето — фестивалей и Paris Plage, осень — выставок и "la rentrée". Август тише, но требует проверки графиков заведений. Зимой работают катки, в том числе под куполом Гран-Пале.

Главные риски — карманники в метро и туристических зонах. Игнорируйте "петиции" и уличные игры — это распространённые уловки.

Париж ценит свою историю, но живёт настоящим. Чтобы почувствовать город, важно не только увидеть символы, но и заметить людей, которые делают его современным: художников, поваров, владельцев маленьких баров и жителей районов. Именно в этом — его подлинная энергия.