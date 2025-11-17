Пэрис Джексон снова на грани суда: наследство Майкла превратилось в поле битвы

Пэрис Джексон вновь оказалась в центре внимания, столкнувшись с трудной ситуацией в попытке урегулировать вопросы наследства своего знаменитого отца, Майкла Джексона. Судебная тяжба, затянувшаяся на годы, снова обострила отношения между наследниками и Пэрис, что привлекло внимание общественности и СМИ.

Судебное решение и его последствия

Судья Лос-Анджелеса Митчелл Л. Беклофф постановил отклонить значительную часть жалобы 27-летней Пэрис. Это решение было основано на калифорнийском законе, который направлен на борьбу с необоснованными исками. Закон был принят, чтобы ограничить злоупотребление судебным процессом, когда иски подаются не столько для защиты своих прав, сколько для препятствования свободе слова или подачи петиций.

Остается спорной лишь небольшая часть жалобы Пэрис. Её представитель сообщил Page Six, что девушка намерена повторно подать документы, чтобы продолжить борьбу за справедливое отношение к семье.

"Это распоряжение касается лишь незначительных процедурных вопросов и не меняет сути: поведение исполнителей и их адвокатов вызывает серьезные опасения, и Пэрис продолжит добиваться справедливого отношения к своей семье. В ближайшее время мы представим обновленную документацию", — заявил представитель Пэрис.

Причины иска

В июне этого года Пэрис подала иск против наследников своего отца, выражая обеспокоенность рядом выплат. В документах указывалось, что душеприказчики Майкла Джексона — Джон Бранка и Джон Макклейн - осуществляли ежегодные премиальные выплаты некоторым юридическим фирмам без разрешения. Пэрис отметила, что в 2018 году они запросили разрешение на выплату 625 000 долларов трем компаниям, что вызвало сомнения в справедливости этих транзакций.

"Судя по всему, эти выплаты, по крайней мере частично, представляют собой щедрые вознаграждения, выплачиваемые адвокатам, которые и так получают хорошую оплату", — говорится в части судебных документов.

При этом наследники подчеркнули, что сама Пэрис уже получила значительную часть наследства — около 65 миллионов долларов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: игнорирование премиальных выплат адвокатам.

Последствие: возможные финансовые потери и конфликт в семье.

Альтернатива: запросить аудит и юридическую оценку выплат.

А что если…

Если Пэрис не будет повторно подавать документы, спор может остаться частично неурегулированным, что может повлиять на её дальнейшие финансовые права и прозрачность управления наследством.

Мифы и правда

Миф: "Все наследники получают одинаково".

Правда: распределение наследства зависит от завещания и решений душеприказчиков.

Миф: "Если ты уже получил часть наследства, можно ничего не делать".

Правда: некоторые выплаты могут оспариваться, если есть подозрения на злоупотребления.

Исторический контекст