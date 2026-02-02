Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Родители ведут ребенка за руки
Родители ведут ребенка за руки
© https://unsplash.com by Jakob Owens is licensed under Free
Главная / Красота и здоровье
Андрей Покровский Опубликована сегодня в 13:47

Один родительский тон ломает уверенность — ребёнок чувствует угрозу, даже если слова "правильные"

Родители могут искренне желать ребёнку добра и при этом незаметно подрывать его внутреннюю опору. Иногда достаточно одной привычки — говорить "правильные" слова, но раздражённым или уничижительным тоном, — чтобы у малыша закрепилось ощущение небезопасности. В такие моменты ребёнок не спорит и не анализирует, он просто чувствует: рядом не поддержка, а угроза. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала клинический психолог Марианна Абравитова.

Почему интонация сильнее слов

По словам специалиста, дети с самого раннего возраста тонко считывают эмоциональное состояние взрослых. Они реагируют не столько на смысл сказанного, сколько на то, как именно это звучит: по голосу, мимике, общей атмосфере. Даже нейтральная фраза может восприниматься болезненно, если в ней слышится раздражение, насмешка или пренебрежение. Тогда ребёнок инстинктивно старается "уменьшиться" — стать незаметным, не показывать чувств, не привлекать внимания.

Так формируется простая связка: проявил эмоции — получил холод или нападение. Со временем малыш начинает избегать спонтанности, осторожничает в разговорах и привыкает постоянно угадывать настроение взрослых. Внешне это может выглядеть как "послушание", но внутри часто рождается напряжение и неуверенность.

"Ребенок, даже очень маленький, реагирует прежде всего на тон, которым с ним разговаривают. Он может быть пренебрежительным, уничижительным, и тогда ребенок сжимается, становится маленьким и незаметным. А если в голосе родителя звучит поддержка и принятие, то формируется ощущение безопасности и внутренней уверенности", — пояснила Абравитова.

Опасность слов, сказанных "на эмоциях"

Психолог подчёркивает: влияние родительской речи не ограничивается отдельными фразами. Особенно разрушительно действуют оскорбления и обидные ярлыки, даже если взрослый произнёс их в раздражении и потом "не имел в виду". Для ребёнка значим не подтекст, а факт: близкий человек атакует словами, значит, опоры нет. Такие эпизоды бьют по самооценке напрямую и формируют внутреннее ощущение, что с ним "что-то не так".

Кроме того, грубые выражения часто закрепляют у ребёнка тревожный взгляд на мир: если дома небезопасно, то где тогда безопасно? В дальнейшем это может отражаться на общении со сверстниками, на способности отстаивать себя, доверять людям и спокойно ошибаться, не ожидая унижения.

"Умный, ответственный родитель даже в раздражении не должен говорить ребенку грубости. В детстве идет формирование личности, и потом ее переделать уже крайне сложно. Через поведение родителей ребенок учится понимать, безопасен ли этот мир, нужен ли он в нем, может ли рассчитывать на принятие и поддержку", — отметила эксперт.

Что помогает вырастить базовое доверие к миру

По словам Абравитовой, чувство внутренней безопасности складывается из простых вещей: мягкого тона, внимания, заботы, телесного тепла — объятий и доброжелательной близости. Это не про идеальных родителей, а про понятный сигнал ребёнку: его видят, слышат и принимают. Когда взрослые поддерживают контакт и реагируют бережно, у малыша появляется устойчивое ощущение, что мир в целом надёжен, а он сам в нём "на своём месте".

Если же родители холодны, дистанцированы или общаются преимущественно через раздражение, у ребёнка может закрепиться болезненная мысль, что он лишний и недостоин любви. В будущем это нередко влияет на то, как человек строит отношения: боится близости, терпит неподходящее обращение или, наоборот, ждёт от других подвоха и отталкивает первым.

Автор Андрей Покровский
Андрей Покровский — клинический психолог, эксперт по психологии труда с 20-летним стажем. Специалист по выгоранию, стрессоустойчивости и медиации.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Тарелки стали больше, а вес меньше: такой эффект дал неожиданный выбор продуктов вчера в 17:13

Переход на цельные продукты меняет пищевые привычки и снижает суточную калорийность без уменьшения порций. Учёные объяснили, как это работает.

Читать полностью » В 15:00 тянет на кофе не случайно — эта простая замена даёт более ровную энергию вчера в 16:44

Тыквенные семечки - превосходная альтернатива кофе, повышающая уровень энергии и настроения благодаря аминокислотам.

Читать полностью » Организм вспомнил, как восстанавливать кости — помог один хрящевой имплантат вчера в 13:01

Учёные разработали бесклеточный хрящевой имплантат, который помогает восстанавливать костную ткань без иммунного отторжения и упрощает трансплантацию.

Читать полностью » Консервированная фасоль спасает ужин — 1 минута, и блюдо становится сытнее и полезнее: лайфхак на каждый день вчера в 10:41

Обычная фасоль — дешевый источник белка, клетчатки и минералов: половина чашки даёт 7–9 г белка и около четверти суточной нормы клетчатки.

Читать полностью » ЗОЖ “бьёт” по кишечнику — эти полезные привычки вызывают вздутие и тяжесть: многие не догадываются вчера в 6:57

Даже полезные привычки могут вызывать вздутие: резкие переходы в питании или тренировках меняют микробиом. Узнайте, как вводить новшества плавно и без дискомфорта.

Читать полностью » Многозадачность оказалась ловушкой: почему переключения выматывают сильнее работы 31.01.2026 в 23:19

Прерывания сократили среднее окно фокуса до около 40 секунд. Поясняем, как 'остатки внимания', хронотипы и простые ритуалы (помодоро, прогулки) возвращают контроль.

Читать полностью » Татуировка выглядит нормально, но жить мешает — как тревога цепляется за “необратимость” 31.01.2026 в 18:38

Рост сожалений о тату в соцсетях: импульсивность, ошибки мастера и смена ценностей превращают рисунок в источник тревоги; когда ждать и варианты коррекции.

Читать полностью » Галстук перестал быть офисным — подиумы показали новый способ носить классику 31.01.2026 в 15:38

Галстук возвращается в мужскую моду 2026: дизайнеры носят его с пуховиками, худи и кожаными куртками, превращая аксессуар в определяющий акцент образа.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Секрет зимних пробежек оказался простым — холод незаметно превращает бег в жиросжигатель
Недвижимость
Пятый фасад дома вышел из тени: потолки нового типа делают натяжные дешёвым компромиссом
Красота и здоровье
Весы перестали двигаться, хотя рацион идеальный: привычное меню поставило процесс на тормоза
Еда
Яичный салат перестаёт быть "майонезной кашей" — польский приём меняет текстуру за минуту
Наука
Старые снимки Хаббла выдали сюрприз: алгоритм нашёл сотни объектов, которых раньше никто не замечал
Авто и мото
Экономия на потом выходит боком: несменённый ремень ГРМ делает авто финансовой ловушкой
Питомцы
Идея "второго хвоста" оборачивается проблемой — если кошка реагирует так
Авто и мото
Авторынок катится к обрыву: кредиты ломают продажи, но неожиданно оживает другой сегмент
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet