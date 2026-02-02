Один родительский тон ломает уверенность — ребёнок чувствует угрозу, даже если слова "правильные"

Родители могут искренне желать ребёнку добра и при этом незаметно подрывать его внутреннюю опору. Иногда достаточно одной привычки — говорить "правильные" слова, но раздражённым или уничижительным тоном, — чтобы у малыша закрепилось ощущение небезопасности. В такие моменты ребёнок не спорит и не анализирует, он просто чувствует: рядом не поддержка, а угроза. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала клинический психолог Марианна Абравитова.

Почему интонация сильнее слов

По словам специалиста, дети с самого раннего возраста тонко считывают эмоциональное состояние взрослых. Они реагируют не столько на смысл сказанного, сколько на то, как именно это звучит: по голосу, мимике, общей атмосфере. Даже нейтральная фраза может восприниматься болезненно, если в ней слышится раздражение, насмешка или пренебрежение. Тогда ребёнок инстинктивно старается "уменьшиться" — стать незаметным, не показывать чувств, не привлекать внимания.

Так формируется простая связка: проявил эмоции — получил холод или нападение. Со временем малыш начинает избегать спонтанности, осторожничает в разговорах и привыкает постоянно угадывать настроение взрослых. Внешне это может выглядеть как "послушание", но внутри часто рождается напряжение и неуверенность.

"Ребенок, даже очень маленький, реагирует прежде всего на тон, которым с ним разговаривают. Он может быть пренебрежительным, уничижительным, и тогда ребенок сжимается, становится маленьким и незаметным. А если в голосе родителя звучит поддержка и принятие, то формируется ощущение безопасности и внутренней уверенности", — пояснила Абравитова.

Опасность слов, сказанных "на эмоциях"

Психолог подчёркивает: влияние родительской речи не ограничивается отдельными фразами. Особенно разрушительно действуют оскорбления и обидные ярлыки, даже если взрослый произнёс их в раздражении и потом "не имел в виду". Для ребёнка значим не подтекст, а факт: близкий человек атакует словами, значит, опоры нет. Такие эпизоды бьют по самооценке напрямую и формируют внутреннее ощущение, что с ним "что-то не так".

Кроме того, грубые выражения часто закрепляют у ребёнка тревожный взгляд на мир: если дома небезопасно, то где тогда безопасно? В дальнейшем это может отражаться на общении со сверстниками, на способности отстаивать себя, доверять людям и спокойно ошибаться, не ожидая унижения.

"Умный, ответственный родитель даже в раздражении не должен говорить ребенку грубости. В детстве идет формирование личности, и потом ее переделать уже крайне сложно. Через поведение родителей ребенок учится понимать, безопасен ли этот мир, нужен ли он в нем, может ли рассчитывать на принятие и поддержку", — отметила эксперт.

Что помогает вырастить базовое доверие к миру

По словам Абравитовой, чувство внутренней безопасности складывается из простых вещей: мягкого тона, внимания, заботы, телесного тепла — объятий и доброжелательной близости. Это не про идеальных родителей, а про понятный сигнал ребёнку: его видят, слышат и принимают. Когда взрослые поддерживают контакт и реагируют бережно, у малыша появляется устойчивое ощущение, что мир в целом надёжен, а он сам в нём "на своём месте".

Если же родители холодны, дистанцированы или общаются преимущественно через раздражение, у ребёнка может закрепиться болезненная мысль, что он лишний и недостоин любви. В будущем это нередко влияет на то, как человек строит отношения: боится близости, терпит неподходящее обращение или, наоборот, ждёт от других подвоха и отталкивает первым.